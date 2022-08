Diretta Italia Francia/ Streaming video tv: amichevole di lusso (basket)

DIRETTA ITALIA FRANCIA: SUPER SFIDA PER I RAGAZZI DI POZ!

Italia Francia, in diretta dalla Unipol Arena di Bologna con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 12 agosto 2022, è la partita amichevole di basket che apre settimane che saranno molto intense per la Nazionale di coach Gianmarco Pozzecco, attesa prossimamente da due gare di qualificazione al Mondiale 2023 alla fine di agosto e poi naturalmente dall’EuroBasket 2022, con il girone a Milano dal 2 all’8 settembre. Il basket azzurro ci farà divertire, ma speriamo che possa riuscirci già stasera, perché la diretta di Italia Francia non è mai banale, nemmeno in amichevole.

Innanzitutto, bisogna naturalmente osservare che la Francia è una avversaria di altissimo profilo, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo la scorsa estate, dopo avere vinto proprio contro l’Italia ai quarti di finale. Furono Giochi meravigliosi per i transalpini, ma onestamente anche per l’Italia, che andò oltre le aspettative di quasi tutti, fin dalla vittoria in Serbia per conquistare la qualificazione. La Francia resta comunque un punto di riferimento e affrontarla in amichevole a questo punto della preparazione ridarà sicuramente indicazioni assai preziose: cosa succederà nella diretta di Italia Francia?

DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Francia sarà trasmessa su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder di Sky: dunque per quanto riguarda la televisione sarà un appuntamento riservato agli abbonati del satellite, con la possibilità di mobilità tramite l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video.

DIRETTA ITALIA FRANCIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Francia, naturalmente questa partita sarà importante anche perché arriva nel mezzo della prima estate di lavoro sulla panchina della nostra Nazionale come c.t. di Gianmarco Pozzecco, che è stato chiamato a raccogliere l’eccellente eredità di Meo Sacchetti. A inizio luglio è arrivata una vittoria molto importante in Olanda per le qualificazioni ai Mondiali 2023, adesso però siamo a ridosso del momento più importante dell’anno per l’Italia del basket.

L’obiettivo naturalmente è quello di far proseguire l’entusiasmo che l’anno scorso è rinato dopo tante delusioni, giocare in casa almeno nella prima parte degli Europei potrebbe ulteriormente facilitare il compito ma poi naturalmente saranno essenziali i risultati per far sì che l’Italia torni a innamorarsi della sua Nazionale di basket. Intanto mettiamoci alla prova contro la Francia, con cui giocheremo anche fra quattro giorni a Montpellier: l’attesa è già altissima…











