DIRETTA FRANCIA LUSSEMBURGO/ Video streaming tv: che sorpresa l’ultima volta! (oggi 5 giugno 2024)

È abbastanza interessante la tradizione della diretta di Francia Lussemburgo: ci sono davvero tante partite tra queste due nazionali, nello specifico stiamo parlando di 18 incroci anche se alcuni di questi sono molto datati. La Francia ha vinto 16 volte: l’ultima, clamorosamente, nel settembre 2017 era finita 0-0 in casa transalpina ma era stato un incidente di percorso e nulla più, perché poi i Bleus avrebbero vinto i Mondiali di cui quel match rappresentava le qualificazioni. Una Francia che naturalmente domina contro il Lussemburgo, incrociato più volte nel corso delle qualificazioni: l’ultima in casa è un 2-0 sulla strada verso gli Europei 2012.

Era la nazionale allenata da Laurent Blanc, che si era imposta con i gol di Karim Benzema e Yoann Gourcuff; se vogliamo, è clamoroso pensare che c’è stato un giorno in cui il Lussemburgo ha battuto la Francia ed è successo con un pirotecnico 5-4. Era il febbraio 1914: dieci mesi prima i Bleus avevano vinto 8-0, ma poi erano incredibilmente caduti nella terza partita di sempre tra queste due nazionali. Eroe di quel giorno per il Lussemburgo era stato Jean Massard, autore di quattro gol di cui i primi due su rigore; l’altra marcatura di questa piccola nazionale era arrivata con Zénon Bernard. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI FRANCIA LUSSEMBURGO IN STREAMING VIDEO TV

Sarà disponibile la diretta tv di Francia Lussemburgo, ma bisogna specificare che la partita amichevole di questa sera è garantita ai soli possessori del pacchetto Calcio della televisione satellitare: il match infatti viene trasmesso sul canale Sky Sport 252, si tratta appunto di una programmazione per la quale è richiesto uno specifico abbonamento. In ragione di questo, non dovrebbe essere garantita una diretta streaming video per Francia Lussemburgo perché l’applicazione Sky Go tecnicamente non copre questi canali.

I BLEUS SI RIVELANO!

La diretta di Francia Lussemburgo ci farà compagnia a partire dalle ore 21:00 di mercoledì 5 giugno 2024: si gioca questa sera, al Municipal Saint-Symphorien di Metz, la prima amichevole dei Bleus in avvicinamento agli Europei. La Francia dunque si rivela: una delle nazionali più attese, tre anni fa eliminata agli ottavi dalla Svizzera ma poi capace di raggiungere la seconda finale consecutiva ai Mondiali, questa volta perdendola contro l’Argentina ma solo ai rigori. La Francia ancora oggi è forse la grande favorita per il titolo continentale, capace di produrre ogni volta nuovi talenti che si aggiungono allo zoccolo duro dei veterani.

Didier Deschamps è rimasto in sella, e forse è questa la notizia: il Commissario Tecnico è stato vicino all’addio in più di un’occasione, ma anche dopo il Qatar è rimasto allontanando le voci che vorrebbero Zinedine Zidane al suo posto. Per il momento vedremo cosa succederà nella diretta di Francia Lussemburgo, naturalmente il risultato non dovrebbe essere in discussione ma noi adesso facciamo una rapida analisi dei temi principali di questa interessante amichevole di Metz, iniziando come sempre dalle scelte di campo nella lettura delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA LUSSEMBURGO

Nella diretta di Francia Lussemburgo scopriamo dunque i possibili undici di Deschamps. Intanto, già il modulo non è sicuro: a volte i Bleus si sono schierati con la difesa a tre, anche se il principale riferimento del CT rimane il 4-2-3-1. Secondo questa disamina, da valutare Maignan che potrebbe lasciare spazio ad Aréola almeno stasera; in difesa i favoriti per comporre la coppia centrale sono Ibrahima Konaté e Upamecano, occhio però a Saliba mentre sulle fasce a sinistra sono in crescita le quotazioni di Ferland Mendy, anche se il titolare dovrebbe essere Theo Hernandez.

A destra Koundé è in vantaggio su Pavard con la possibile opzione Clauss; per quanto riguarda il centrocampo, Rabiot rimane in forse e non dovrebbe esserci stasera, dunque spazio a Camavinga e sarà interessante valutare la possibilità che Kanté, tornato in nazionale, sia già titolare giocandosi la maglia con Tchouaméni. Davanti, come sempre, l’imbarazzo della scelta: Giroud dovrebbe essere il centravanti, Griezmann e Mpabbé certi del posto con Barcola possibile sorpresa a fare da alternativa a Coman e Marcus Thuram.

FRANCIA LUSSEMBURGO: QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente il pronostico sull’amichevole di stasera sorride totalmente ai Bleus: lo possiamo vedere con le quote dell’agenzia Snai sulla diretta di Francia Lussemburgo, il segno 1 per la vittoria della nazionale transalpina porterebbe in dote una somma di appena 1,01 volte quello che avrete messo sul piatto, già con l’opzione del pareggio (segno X) il valore della vincita si alza a 15,00 volte la giocata e addirittura il segno 2, che identifica il successo del Lussemburgo, vi farebbe guadagnare una cifra che equivale a ben 35,00 volte quello che sarà stato l’importo investito.

