Diretta/ Francia Olanda streaming video tv: i numeri di una storia leggendaria

DIRETTA FRANCIA OLANDA: I TESTA A TESTA

Andando ad analizzare i precedenti per la diretta di Francia Olanda, scopriamo che queste due nazionali sono state avversarie in parecchie occasioni: la prima addirittura nel maggio 1908, poi il quadro complessivo ci parla di 28 sfide con le ultime due andate in scena nella prima edizione di Nations League, tra settembre e novembre 2018. L’Olanda ha vinto le prime quattro ma si parla ancora di un secolo fa o quasi, poi la Francia ha iniziato a prendere il sopravvento; curiosamente questo sarà il primo incrocio nell’ambito delle qualificazioni agli Europei mentre ce ne sono quattro per i Mondiali (del 1982 e del 2018) con tre vittorie della Francia e una dell’Olanda, che risale al marzo 1981.

L’ultima vittoria interna della Francia è del settembre 2018 appunto in Nations League (gol di Kylian Mbappé e Olivier Giroud, temporaneo pareggio di Ryan Babel) e sulla panchina degli orange c’era Ronald Koeman come sarà questa sera, l’Olanda non festeggia un successo fuori casa dal gennaio 1936 quando in un’amichevole aveva vinto addirittura 6-1 al Parco dei Principi, grande eroe Beb Bakhuys che aveva segnato una tripletta. Gli altri gol erano stati di Frank Wels, Daaf Drok e Joop Van Nellen, per i Bleus rete della consolazione firmata da Roger Courtois. (agg. di Claudio Franceschini)

FRANCIA OLANDA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Olanda è sicuramente tra le più interessanti del weekend di qualificazioni. La partita, valevole per il raggruppamento B, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e Canale 20.

INIZIA LA STRADA VERSO L’EUROPEO

Francia Olanda, in diretta alle ore 20.45 di venerdì 24 marzo 2023 allo “Saint Denis” di Parigi, è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Dopo la finale persa a Doha contro l’Argentina di Messi, la Francia riparte. Senza Karim Benzema che ha detto addio alla nazionale, ma dando pure del “bugiardo” e del “pagliaccio” a Didier Deschamps. Una nuova baruffa a distanza tra il Pallone d’Oro e il commissario tecnico che d’ora in poi dovrà fare a meno anche di Lloris, Varane e Mandanda, tre pilastri dello spogliatoio.

Per il nuovo corso post Coppa del Mondo, i Bleus ripartono con qualche novità come Khephren Thuram, figlio d’arte, come il fratello Marcus, pure lui convocato. Presenti pure gli “italiani” Rabiot, Maignan, Theo Hernandez e Giroud. Il nuovo ct dell’Olanda, Ronald Koeman, ha convocato dopo il lungo stop per infortunio, il romanista Wijnaldum, gli altri due rappresentanti della Serie A sono Dumfries (Inter) e De Roon (Atalanta).

FRANCIA OLANDA: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Francia Olanda. Nei padroni di casa il ct transalpino Didier Deschamps riavrà Maignan dopo l’infortunio mentre in difesa si affiderà a Pavard e Konatè. Faro del centrocampo lo juventino Rabiot mentre in avanti spazio a Mbappè e all’attaccante del Bayer Leverkusen Diaby. Per Koeman, invece, il primo dubbio è tra i pali dove Cillessen e Verbruggen si contendono una maglia. Difesa ovviamente guidata da Van Dijk e Ake mentre le chiavi del centrocampo saranno affidate a De Jong. In avanti Gakpo e Weghorst.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Francia Olanda. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 1.87, il pareggio è dato a 3.50 mentre la vittoria ospite paga 4.25 volte la posta.











