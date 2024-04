DIRETTA/ Freccia Vallone 2024 video streaming Rai: in partenza, via alla gara! (Oggi mercoledì 17 aprile)

DIRETTA FRECCIA VALLONE 2024: SI COMINCIA

A Charleroi tutto è pronto ormai per la partenza che darà il via alla diretta della Freccia Vallone 2024, dove Tadej Pogacar non difenderà il successo ottenuto l’anno scorso. Lo sloveno della UAE Team Emirates arrivava dalla vittoria all’Amstel Gold Race e si prese il successo anche sul Muro di Huy davanti al danese Mattias Skjelmose e allo spagnolo Mikel Landa, gli unici due in grado di rimanere nella scia di Pogacar sulle rampe decisive, mentre già con il quarto posto del canadese Michael Woods ci furono 3” di distacco, come per Giulio Ciccone, che al quinto posto fu il migliore degli italiani.

Poi il sogno di completare la leggendaria tripletta sulle Ardenne, riuscita solamente a Davide Rebellin nel 2004 e Philippe Gilbert nel 2011, si infranse a causa dell’infortunio alla Liegi Bastogne Liegi, grande obiettivo di questa parte di stagione per Tadej Pogacar, che poi andrà a caccia della doppietta Giro d’Italia-Tour de France, che in questo secolo non è ancora riuscita a nessuno. Oggi però la vittoria sul Muro di Huy farà gola a tanti: per scoprire che cosa succederà, cediamo la parola alla diretta della Freccia Vallone 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FRECCIA VALLONE 2024: COME SEGUIRE LA CORSA IN STREAMING VIDEO E TV

Disputandosi in un giorno lavorativo, può magari essere più complicato seguire la corsa odierna per tifosi e appassionati, che avranno comunque a disposizione la diretta tv della Freccia Vallone 2024 dalle ore 14.25 su Rai Sport HD (canale numero 58 del telecomando) in chiaro per tutti, oppure su Eurosport per gli abbonati al canale tematico sportivo. Particolarmente preziosa potrebbe poi essere la possibilità di seguire la diretta streaming video della Freccia Vallone 2024 sul sito Internet o sulla app di Raiplay oppure – per gli abbonati – tramite il servizio di Discovery +. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Flèche Wallonne e il profilo X @flechewallonne.

SECONDO ATTO DEL TRITTICO DELLE ARDENNE

Il Trittico delle Ardenne prosegue oggi, mercoledì 17 aprile 2024, che si annuncia una bellissima giornata per gli appassionati di ciclismo grazie alla diretta della Freccia Vallone 2024, edizione numero 88 della classica belga di ciclismo, iconica grazie al grande spettacolo dell’arrivo sul Muro di Huy. Un anno fa Tadej Pogacar si prese la vittoria per aggiungere un’altra gemma alla sua carriera, quest’anno però lo sloveno sarà presente solo alla Liegi Bastogne Liegi, assenti per vari motivi anche gli altri fenomeni del ciclismo attuale ecco allora che l’occasione è ghiotta per corridori comunque di classe, ma in teoria un gradino sotto ai nomi di maggiore spicco di questa generazione meravigliosa.

Tra loro ad esempio Tom Pidcock, per il quale la citazione è doverosa dopo il trionfo di domenica alla Amstel Gold Race e di nuovo in primo piano tra i favoriti anche per la diretta Freccia Vallone 2024, corsa comunque aperta a molti corridori, naturalmente a patto che siano esplosivi su una salita breve ma durissima come il Muro di Huy, l’ascesa simbolo della corsa belga, sulla quale naturalmente un’altra caratteristica fondamentale sarà la capacità di scattare al momento giusto, perché in genere la vittoria si decide nello spazio di poche centinaia di metri. L’incertezza creata dall’assenza di alcuni big potrebbe tutto sommato rendere più stuzzicante la diretta Freccia Vallone 2024, allora adesso scopriamo tutte le info per seguirla al meglio.

DIRETTA FRECCIA VALLONE 2024: IL MURO DI HUY E IL RESTO DEL PERCORSO

Difficile che la diretta della Freccia Vallone 2024 sfugga dal canovaccio più consolidato, cioè con il verdetto affidato all’ascesa conclusiva verso l’arrivo posto in cima al Muro di Huy, ma non per questo sarà meno importante conoscere il percorso nella sua interezza, perché comunque ci saranno diverse asperità già lungo il tracciato. Quest’anno la partenza sarà alle ore 11.35 da Charleroi, che è una delle località che si alternano per aprire le danze della Freccia Vallone, mentre l’arrivo è ovviamente “sacro” in cima al Muro di Huy, in questo caso dopo 198,6 km, chilometraggio meno imponente rispetto alle classiche Monumento – anche questo è un dettaglio del quale tenere conto.

Le salite principali da affrontare sono nove e ci sarà qualche novità rispetto al recente passato: infatti, dopo la Côte d’Yvoir dopo soli 42,7 km, la diretta della Freccia Vallone 2024 sarà caratterizzata da un circuito nel quale si dovranno affrontare per ben quattro volte a testa (una in più rispetto all’anno scorso) naturalmente il Mauro di Huy e anche la Côte d’Ereffe, mentre stavolta non sarà affrontata la Côte de Cherave. La salita di Ereffe misura 2,1 km con pendenza media del 5%, nulla di trascendentale anche se ripetuta quattro volte in meno di 100 km contribuirà comunque a rendere dura la corsa, ma evidentemente tutta l’attenzione sarà per il Muro di Huy, salita di 1,3 km con pendenza media al 9,6% ma soprattutto sempre più dura man mano che ci si avvicina al traguardo, con punte di pendenza massima addirittura fino al 26% ad eccezione degli ultimi 100 metri, quando potrebbe arrivare l’ultimo e decisivo guizzo da parte di chi avrà ancora un briciolo di freschezza. Quattro passaggi invece di tre: questa novità inciderà sulla diretta della Freccia Vallone 2024?











