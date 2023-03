Diretta/ Friburgo Juventus, video streaming tv: emergenza per Allegri (Europa League)

DIRETTA FRIBURGO JUVENTUS: ALLEGRI FAVORITO!

Friburgo Juventus, in diretta giovedì 16 marzo 2023 alle ore 18.45 presso l’Europa-Park Stadion di Friburgo, sarà una gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Crocevia fondamentale per la stagione europea della Vecchia Signora, che può contare su due risultati su tre.

La gara d’andata ha visto prevalere la formazione di Massimiliano Allegri per 1-0 grazie al timbro del solito Angel Di Maria. Per raggiungere i quarti, basterà il pareggio o ovviamente una vittoria. In caso di vittoria del Friburgo con almeno due gol di scarto passeranno i rossoneri, mentre in caso di vittoria con un gol di scarto si andrà ai tempi supplementari.

FRIBURGO JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Friburgo Juventus sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Friburgo Juventus, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI FRIBURGO JUVENTUS

Qualche nodo da sciogliere per Streich e Allegri, andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Friburgo Juventus. Partiamo dai tedeschi, confermato il 3-4-3: Flekken, Silidillia, Ginter, Lienhart, Kubler, Eggestein, Hofler, Gunter, Sallai, Holer, Grifo. Passiamo adesso ai bianconeri, privi di diversi elementi, basti pensare a Chiesa, Pogba e Milik. Il modulo è l’ormai consolidato 3-5-2: Szczesny, Danilo, Bremer, Bonucci, Gatti, Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic, Di Maria, Vlahovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Friburgo Juventus sono dalla parte dei bianconeri. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie a Goldbet: la vittoria del Friburgo è a 3,30, il pareggio è a 3,15, mentre il successo della Vecchia Signora è a 2,30. Non ci saranno molti gol secondo gli analisti: Under 2,5 a 1,57 e Over 2,5 a 2,25. Molto più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,80.











