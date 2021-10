Diretta/ Frosinone Ascoli streaming video tv: prova di maturità (Serie B)

DIRETTA FROSINONE ASCOLI: PADRONI DI CASA FAVORITI

Frosinone Ascoli, in diretta sabato 23 ottobre 2021 alle ore 16.15 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie B. Prova di maturità per entrambe le squadre, il Frosinone si è reso comunque protagonista di un buon avvio di stagione anche considerando le aspettative iniziali. Una stagione di consolidamento per i ciociari che anche nell’ultima trasferta a Cosenza hanno dimostrato di essere duri a morire, recuperando con un gol di Novakovich una situazione difficile e strappando un buon pareggio.

Diretta/ Cosenza Frosinone (risultato 1-1) streaming video tv: pareggia Novakovich!

L’Ascoli è stato una rivelazione di inizio stagione e al momento divide il quarto posto a braccetto con il Brescia a quota 14 punti, con due pareggi consecutivi nelle ultime partite contro Crotone e Lecce. Per i marchigiani già il piazzamento in zona play off, dopo le sofferenze delle ultime stagioni, sarebbe un risultato estremamente apprezzabile. Il 17 ottobre 2020 il Frosinone ha vinto di misura, 1-0, l’ultimo precedente interno contro l’Ascoli grazie a un gol di Salvi. L’Ascoli non vince in Ciociaria dall’1-5 del 5 gennaio 2010.

DIRETTA/ Ascoli Lecce (risultato finale 1-1): sblocca Strefezza, pareggia Iliev

DIRETTA FROSINONE ASCOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della gara Frosinone Ascoli è affidata come di consueto all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la Serie B è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. La stessa emittente permette la visione in diretta streaming video dei propri canali attraverso l’applicazione Sky Go. E’ possibile seguire la Serie B anche sulle piattaforme DAZN ed Helbitz, le quali trasmettono in streaming video. Per poter accedere alla diretta è necessario disporre di un dispositivo mobile: tablet, smartphone o PC e di una connessione a internet. E’ possibile fruire dei contenuti delle due piattaforme digitali anche tramite Smart TV.

DIRETTA/ Reggina Frosinone (risultato 0-0) streaming video tv: un punto ciascuno!

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ASCOLI

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Ascoli, match che andrà in scena al Benito Stirpe di Frosinone. Per il Frosinone, Fabio Grosso schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Boloca, Ricci, Garritano; Canotto, Novakovich, Zerbin. Risponderà l’Ascoli allenato da Andrea Sottil con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Leali; Salvi, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Saric, Buchel, Collocolo; Fabbrini; Dionisi, Bidaoui.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Ascoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA