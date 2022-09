Diretta/ Frosinone Bologna streaming video tv: felsinei in testa (Primavera)

FROSINONE BOLOGNA PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA

Frosinone Bologna, in diretta lunedì 12 settembre 2022 alle ore 14.00 presso il Centro Sportivo di Ferentino, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato Primavera 1. Felsinei che si presentano all’appuntamento in testa alla classifica dopo la vittoria di misura in casa contro l’Udinese, la terza nelle prime quattro giornate di campionato, con i rossoblu che sono partiti prendendosi lo scalpo delle due finaliste Scudetto della scorsa stagione, Inter e Roma.

Ottimo avvio anche per il Frosinone da matricola assoluta della categoria, nella scorsa giornata di campionato i ciociari sono tornati a vincere piegando in casa il Napoli e dando continuità al pareggio in rimonta in casa dell’Udinese, dimenticando anche il primo passo falso casalingo contro il Lecce. L’ultimo precedente in casa gialloazzurra tra le due squadre risale al primo ottobre 2016, il Bologna vinse calando il poker con un perentorio 0-4.

FROSINONE BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Bologna Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Bologna Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Ferentino. Per il Frosinone, Giorgio Gorgone schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Palmisani; Bruno, Selvini, Cangianiello, Maestrelli, Peres, Macej, Afi, Maura, Bracaglia, De Min. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Bagnolini, Motolese, Stivanello, Diop, Karlsson, Urbanski, Pyythia, Rosetti, Paananen, Raimondo, Anatriello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Bologna, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l'eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











