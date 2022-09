Diretta/ Frosinone Como streaming video tv: tutto sull’arbitro Davide Massa

DIRETTA FROSINONE COMO: ECCO L’ARBITRO

Frosinone Como sarà diretta da Davide Massa con l’aiuto dei preparatissimi Giovanni Baccini e Antonio Severino. Il quarto uomo sarà Gianluca Grasso mentre Var troveremo Eugenio Abbattista e Avar Matteo Bottegoni. Massa è uno degli arbitri più esperti del nostro calcio, il classe 1981 di Imperia infatti oltre ad arbitrare da diverso tempo in A è anche internazionale. Di professione bancario è arbitro dal gennaio del 1997. Laureato in giurisprudenza all’Università di Genova ha esordito tra i professionisti nel 2006 promosso rapidamente in Serie C1 e C2.

Il 28 agosto del 2010 debutta in cadetteria per la gara Vicenza Portogruaro mentre in A ci arriva a 30 anni nel gennaio del 2011 quando gli viene affidato un delicato Fiorentina Lecce disputato all’Artemio Franchi di Firenze. Dal 2014 è arbitro internazionale con debutto l’8 giugno del 2015 nella sfida Turchia Bulgaria terminata 3-0. In carriera ha diretto 412 gare ufficiali tirando fuori 1737 cartellini gialli, 36 espulsioni per doppio giallo e 49 rossi diretti. (Matteo Fantozzi)

FROSINONE COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Frosinone Como sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Frosinone Como, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Frosinone e Como possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

TESTA A TESTA STORICO

La diretta di Frosinone Como ci porta anche ad analizzare i precedenti tra le due squadre. In casa dei ciociari prima di oggi si è giocato per 4 volte col bilancio che è in grandissimo equilibrio si parla infatti di 1 vittoria a testa e 2 pareggi. L’ultimo precedente ci porta indietro al febbraio scorso, il 16 precisamente, quando la gara fu vinta dai lariani col risultato di 1-2. Fu un match disputato tutto nel primo tempo con gli ospiti che andavano avanti alla mezz’ora grazie a Gliozzi.

I padroni di casa pareggiavano grazie a Zampano con la rete decisiva alla fine del primo tempo di Ioannou servito dentro sempre da Gliozzi autore di una super partita. Nella ripresa il Frosinone non riuscì a trovare il pareggio nemmeno a fronte degli ingressi di Zerbin, Garritano e Charpentier prima e Novakovich e Tribuzzi dopo. I ciociari non vincono in casa contro questo avversario esattamente da sei anni quando per i 64esimi di finale la gara terminò 3-0 con i gol di Paganini, Frara e Ciofani. Nel finale arrivò il rosso a Nossa. (Matteo Fantozzi)

GRANDE SFIDA!

Frosinone Como, in diretta sabato 3 settembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie B. Squadre a caccia di conferme per le rispettive ambizioni. Il Frosinone è partito ottimamente con due vittorie consecutive contro Modena e Brescia ma è stato costretto a incassare la prima sconfitta in campionato in casa del Benevento, mancando la chance di issarsi in solitudine in testa alla classifica.

Difficoltà anche per il Como, beffato due volte quasi allo scadere da Cagliari e Pisa che hanno così fatto sfumare la prima vittoria in campionato per i lariani, che hanno subito invece la prima sconfitta nel posticipo di lunedì scorso, cedendo 0-1 in casa contro il Brescia. Il 16 febbraio scorso il Como ha vinto 1-2 in casa del Frosinone nell’ultimo precedente disputato tra le due squadre, il 7 agosto 2016 3-0 nell’ultima vittoria ciociara ma in quel caso si trattava di un match di Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE COMO

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Como, match che andrà in scena allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Per il Frosinone, Fabio Grosso schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turati; Oyono, Lucioni, Szyminski, Cotali; Garritano, Boloca, Kone; Rohden; Caso, Moro. Risponderà il Como allenato da Giacomo Gattuso con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Ghidotti; Iovine, Scaglia, Binks, Cagnano; Parigini, Baselli, Blanco, Ioannou; Mancuso, Cerri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.77, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Como, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











