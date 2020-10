Diretta/ Frosinone Entella (Serie B) streaming video DAZN: Nesta ha cambiato la rotta

DIRETTA FROSINONE ENTELLA: I CIOCIARI NON VOGLIONO PIÙ FERMARSI!

Frosinone Entella, diretta dal signor Pezzuto di Lecce, martedì 20 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B, che si disputerà in turno infrasettimanale. Momento cruciale per i ciociari che stanno cercando una svolta per proporsi in maniera credibile nelle prime posizioni del torneo cadetto. Dopo la falsa partenza segnata da un doppio ko casalingo, in campionato contro l’Empoli e in Coppa Italia contro il Padova, i ciociari hanno suonato la riscossa, vincendo prima della sosta a Venezia e rompendo alla ripresa il tabù del Benito Stirpe. Il Frosinone non vinceva in casa dal match del 3 luglio contro lo Spezia, ma dopo 2 pareggi e 7 sconfitte tra Serie B, Coppa Italia e amichevoli, la maledizione si è interrotta con l’1-0 inflitto all’Ascoli grazie a un gol di Salvi. L’Entella dalla sua deve ancora vincere in questo nuovo campionato, l’ultimo 1-1 contro la Reggina, strappato allo scadere e in inferiorità numerica, ha dimostrato comunque come il carattere dei liguri sia ancora più che mai vitale.

DIRETTA FROSINONE ENTELLA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Entella non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ENTELLA

Le probabili formazioni di Frosinone Entella, sfida che andrà in scena presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alessandro Nesta con un 3-5-2: Bardi; Brighenti, Szyminski, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Tabanelli, Beghetto; Ciano, Novakovich Gli ospiti guidati in panchina da Bruno Tedino schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Russo, Coppolaro, Chiosa, Poli, De Col, Settembrini, Paolucci, Toscano, Cardoselli, Morosini, Brunori.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Frosinone Entella secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa ciociari partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,50 volte la posta in palio in caso di successo dei liguri per chi avrà puntato sul segno 2.



