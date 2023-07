DIRETTA FROSINONE EQUIPE LAZIO/ Video streaming tv: parla mister Di Francesco (oggi 22 luglio 2023)

DIRETTA FROSINONE EQUIPE LAZIO: PAROLA DI MISTER

Manca sempre meno alla diretta di Frosinone Equipe Lazio, inganniamo l’attesa ricordando quali erano stati gli intenti espressi da mister Eusebio Di Francesco nella conferenza stampa della sua presentazione come nuovo allenatore del Frosinone: “Dovremo compiere un’impresa ma credo si possa fare. Sono convinto che potremo fare grandi cose. La prima cosa che ho detto ai ragazzi è di avere sempre coraggio e il sorriso, cosa che ultimamente avevo smarrito. Ho scelto il Frosinone perché credo che qui ritroverò quei valori umani che nel calcio a volte si perdono. Ciò che posso assicurare a tutti è che questa squadra se la giocherà con tutti, ne sono convinto“.

Video/ Frosinone Ferentino (10-0) gol e highlights: ottima la gara di Harroui (19 luglio 2023)

Di certo Frosinone potrebbe essere il luogo del rilancio per Di Francesco, che è reduce da esperienze negative: “Ho parlato fin troppo delle mie colpe, ora voglio guardare avanti con il sorriso e con ottimismo. Serve pensare positivo, credo molto nel mio lavoro perché lo amo. Siamo sempre abituati a guardare le cose negative, invece bisogna andare avanti con serenità: io non ricordo né le cose positive, né quelle negative. Ora sono orgoglioso di rappresentare questi colori”. Le motivazioni sono chiare e convincenti, ma adesso conta soprattutto il lavoro sul campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Frosinone Ferentino (risultato finale 10-0) video: Harroui firma una doppietta (19 luglio 2023)

FROSINONE EQUIPE LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Equipe Lazio verrà trasmessa in diretta dall’emittente locale Extra TV. Come sempre, inoltre, gli aggiornamenti live saranno a disposizione sui canali ufficiali del club ciociaro.

TERZO TEST PER I LAZIALI

Frosinone Equipe Lazio, in diretta sabato 22 luglio 2023 alle ore 17.30 presso il Centro Sportivo “Capo I Prati” di Fiuggi sarà una sfida amichevole, la terza per la truppa di mister Eusebio Di Francesco da quando è iniziato il ritiro pre-campionato. Dopo il match contro i dilettanti laziali, per i ciociari altro test, sicuramente più probante: il 29 luglio, infatti, allo stadio “Benito Stirpe” antipasto di Serie A contro la Salernitana.

Frosinone, calendario Serie A 2023-2024/ Tutte le giornate e le partite: Natale tra due big (5 luglio)

La sfida contro l’Equipe Lazio, però, non sarà la prima di questo pre-campionato. Il Frosinone, infatti, ha già disputato un match contro la Rappresentativa Città di Mondragone, terminato con un perentorio 7-0 dove il neo acquisto Cuni si è messo in bella evidenza con due reti. In seguito, invece, altra goleada contro il Ferentino, compagine militante nel campionato di Eccellenza.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE EQUIPE LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Equipe Lazio, match che andrà in scena presso il Centro Sportivo “Capo I Prati” di Fiuggi. Per mister Eusebio Di Francesco certezza sul modulo, ovvero il 4-3-3. Senza dubbio il tecnico farà ruotare tutti gli elementi a disposizione ma dal primo minuto dovrebbe figurare Turati tra i pali con il giovane Palmisani, fresco di vittoria dell’Europeo Under 19, in campo nel secondo tempo. Nella linea difensiva spazio a Oyono, Monterisi, Szyminski e Marchizza mentre a centrocampo saranno Mazzitelli, Garritano e Gelli a dettare i ritmi. Nel tridente offensivo Bidaoui, Cuni e Baez. Formazione che, ovviamente, terrà conto delle condizioni atletiche dei singoli che, in fase di preparazione estiva, vengono sempre valutare con particolare attenzione.













© RIPRODUZIONE RISERVATA