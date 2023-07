DIRETTA/ Frosinone Ferentino (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (19 luglio 2023)

DIRETTA FROSINONE FERENTINO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Frosinone Ferentino sta per cominciare, il che ci dà l’occasione per parlare di Eusebio Di Francesco che torna a sedersi su una panchina dopo due anni. L’ultima esperienza è quella di Verona, in Serie A: tre partite e altrettante sconfitte. Di Francesco è ricordato soprattutto per la sua grande corsa con il Sassuolo: con i neroverdi ha centrato la storica promozione in Serie A e poi addirittura una qualificazione in Europa League, al termine di quattro campionati nella massima serie Di Francesco ha centrato 75 vittorie in 189 partite lasciando un’eredità pesante.

Alla Roma ha fatto tutto sommato bene – soprattutto con la semifinale di Champions League – ma poi è stato esonerato; i guai sono iniziati dopo, perché il tecnico abruzzese tra Sampdoria, Cagliari e appunto Verona, sempre in Serie A, ha messo insieme 33 partite e ne ha vinte appena 4, con 6 pareggi e la bellezza di 23 sconfitte. Insomma: un passo pessimo, ma nonostante tutto il Frosinone neopromosso ha deciso di puntare su di lui per sostituire Fabio Grosso. Se la caverà? Sarà il campo a dircelo: noi adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere come andranno le cose in questa amichevole estiva, finalmente la diretta di Frosinone Ferentino può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

FROSINONE FERENTINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Ferentino verrà trasmessa in diretta dall’emittente locale Extra TV. Come sempre, inoltre, gli aggiornamenti live saranno a disposizione sui canali ufficiali del club ciociaro.

FROSINONE FERENTINO: GLI AVVERSARI

La diretta di Frosinone Ferentino ci farà compagnia tra poco, dunque possiamo fare un approfondimento sugli avversari della squadra di Serie A in quello che è di fatto un derby, visto che Ferentino fa parte dell’area metropolitana di Frosinone e le due città sono separate da circa 11 Km. Fondato nel 1931, il Ferentino non ha mai conosciuto anche solo la Serie C: negli anni Novanta ha partecipato a cinque edizioni del Campionato Nazionale Dilettanti, poi il grande salto è arrivato all’inizio del terzo millennio con la promozione in Serie D (2001) e ancora il ritorno in quarta divisione nel 2004.

Qui, il Ferentino ha disputato cinque campionati consecutivi: è stato terzo in due occasioni andando vicino alla Serie C, ma poi nel 2009 è retrocesso e si è fuso con l’Associazione Sportiva Ceccano, ripartendo dalla Prima Categoria. Nel 2018 è arrivata la Promozione, nel 2020 il ripescaggio in Eccellenza; oggi la società laziale è ancora in questa categoria, nel 2021 è stata terza nel girone C mentre l’anno passato, cambiando raggruppamento e passando al girone B, è arrivata sesta in classifica. I passi avanti dunque ci sono stati, vedremo se il Ferentino tornerà a giocare in serie D nella prossima stagione… (agg. di Claudio Franceschini)

FROSINONE FERENTINO: SECONDA USCITA PER I LAZIALI

Frosinone Ferentino, in diretta mercoledì 19 luglio 2023 alle ore 17.30 presso il Centro Sportivo “Capo I Prati” di Fiuggi sarà una sfida amichevole, la seconda per la truppa di mister Eusebio Di Francesco da quando è iniziato il ritiro pre-campionato. Dopo il match contro il club militante in Eccellenza laziale, per i ciociari altri due test: il 22 luglio sfida ai dilettanti dell’Equipe Lazio mentre il 29 luglio allo stadio “Benito Stirpe” antipasto di Serie A contro la Salernitana.

La sfida contro il Ferentino, però, non sarà la prima di questo pre-campionato. Il Frosinone, infatti, ha già disputato un match contro la Rappresentativa Città di Mondragone, terminato con un perentorio 7-0 dove il neo acquisto Cuni si è messo in bella evidenza con due reti.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE FERENTINO

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Ferentino, match che andrà in scena presso il Centro Sportivo “Capo I Prati” di Fiuggi. Per mister Eusebio Di Francesco certezza sul modulo, ovvero il 4-3-3. Senza dubbio il tecnico farà ruotare tutti gli elementi a disposizione ma dal primo minuto dovrebbe agire Turati tra i pali davanti al pacchetto difensivo composto da Oyono, Szyminski, Klitten e Marchizza. A centrocampo spazio a Mazzitelli, Harroui e Brescianini mentre nel tridente figureranno Baez, Borrelli e Bidaoui.

Non dovrebbero far parte del match contro il Ferentino gli infortunati Lulic, Monterisi, Caso, Kalaj e Pahic, i quali stanno recuperando dopo i carichi di lavoro della prima settimana di ritiro. Molto probabile anche il forfait del georgiano Kvernadze, uscito molto affaticato dalla prima amichevole contro la Rappresentativa Città di Mondragone.











