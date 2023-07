Frosinone, calendario Serie A 2023-2024/ Tutte le giornate e le partite (5 luglio)

SI COMINCIA

Il Frosinone attende con ansia questo momento, sta per cominciare la cerimonia del calendario Serie A 2023-2024 e possiamo approfittarne per ricordare che cosa fecero i ciociari nelle prime giornate dello scorso campionato, anche se ovviamente in questo caso si parla di Serie B. Avevamo già citato il successo per 0-1 a Modena nella prima giornata, il Frosinone dimostrò subito la sua forza vincendo anche alla seconda giornata, per di più con un secco 3-0 contro il Brescia, ma alla terza fatica ecco uno stop a causa della sconfitta per 2-1 a Benevento, che in realtà fu una delle pochissime gioie del disastroso campionato dei campani.

L’inizio del mese di settembre vide tuttavia il Frosinone rimettersi subito a marciare su ritmi altissimi, grazie alla vittoria per 2-0 nel match casalingo contro il Como. Adesso però tutto questo è solo il passato: come andrà a comporsi il calendario del Frosinone per la Serie A 2023-2024? Inizieremo a scoprirlo davvero fra pochissimo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CALENDARIO SERIE A 2023-2024: FROSINONE, QUALE AVVERSARIA ALLA PRIMA GIORNATA?

Per il Frosinone quale sarà il calendario Serie A 2023-2024? Naturalmente nella città ciociara sarà particolarmente atteso il sorteggio di mezzogiorno, dal momento che andrà a comporre il cammino dei gialloblù di Eusebio Di Francesco nella stagione nella quale ritroveremo il Frosinone in Serie A dopo una assenza durata per quattro anni, dal momento che la precedente retrocessione risaliva al 2019, un “purgatorio” terminato con la promozione ottenuta grazie al primo posto nella classifica finale dello scorso campionato di Serie B.

È stato un campionato davvero autorevole per il Frosinone, che sotto la guida del campione del Mondo 2006 Fabio Grosso ha guidato quasi sempre la classifica anche con margini molto ampi, per cui infine la promozione è arrivata in modo più che meritato per il Frosinone e anche con qualche giornata d’anticipo sulla fine del campionato di Serie B, anche se poi è arrivata la separazione con mister Grosso, il cui erede sarà appunto Di Francesco.

FROSINONE, CALENDARIO SERIE A 2023-2024: LE PARTITE ATTESE

Adesso però è il momento di scoprire anche per il Frosinone il calendario Serie A 2023-2024. Dobbiamo subito evidenziare che, a prescindere dal nome dell’avversaria, una partita molto attesa sarà quella della prima giornata di campionato, perché sancirà appunto il ritorno del Frosinone in Serie A dopo un’assenza che si è prolungata per quattro stagioni. L’anno scorso, la prima giornata di Serie B aveva visto una vittoria per 0-1 nella trasferta sul campo del Modena, un buon inizio per una stagione poi chiusa in trionfo.

Le partite più attese saranno poi tutte quelle contro le big – magari una potrebbe essere già quella del debutto. In copertina ovviamente ci saranno i due derby regionali laziali, ovviamente contro le due squadre della capitale. Per il grande ex Eusebio Di Francesco sarà speciale soprattutto l’incrocio con la Roma, ma naturalmente a Frosinone sono curiosi di scoprire anche date e giornate della doppia sfida contro la Lazio. In conclusione, Eusebio Di Francesco che ordine delle partite troverà per il calendario di Serie A 2023-2024 per il suo Frosinone?











