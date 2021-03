Diretta Frosinone Lecce/ Streaming video DAZN: Nesta non può più sbagliare (Serie B)

DIRETTA FROSINONE LECCE: SALENTINI IN GRANDE ASCESA

Frosinone Lecce è in diretta dallo stadio Benito Stirpe, e si gioca alle ore 14:00 di sabato 20 marzo: un’interessante partita nel quadro della 30^ giornata per il campionato di Serie B 2020-2021. Sulla carta sarebbe dovuta essere una sfida diretta per la promozione, così non è perché i ciociari hanno ampiamente deluso le aspettative, il pareggio sul campo del Chievo è servito a poco e anzi la zona playoff si è allontanata, sarebbe un fallimento se Alessandro Nesta (comunque confermato) non dovesse riuscire a entrare nelle prime otto.

Il Lecce invece sta tornando a volare, ha aperto un bel ciclo positivo e si è preso una vittoria fondamentale a Venezia mostrando grande carattere, ora i salentini vogliono non solo blindare il terzo posto in classifica ma, ovviamente, andare a caccia della promozione diretta che è assolutamente alla portata. Non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Frosinone Lecce, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione su quelli che sono i temi principali della partita iniziando come sempre dalle probabili formazioni.

DIRETTA FROSINONE LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Lecce non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione: con la sola eccezione dell’anticipo, tutta la Serie B viene infatti fornita dall’applicazione DAZN che, salvo qualche evento disponibile su DAZN1 (aperto anche agli abbonati Sky da almeno tre anni), ne garantisce la visione in diretta streaming video ai suoi clienti. Per assistere alla partita potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone o anche una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE LECCE

Il 3-5-2 di Nesta per Frosinone Lecce potrebbe prevedere il ritorno da titolari di Rohdén e Iemmello: il primo come centrale di centrocampo ma dovendo vincere la concorrenza di Gori, Maiello e Kastanos senza dimenticarsi di Marco Carraro, il secondo ovviamente in attacco al fianco di Ciano o Novakovich, un reparto dove anche Parzyszek se la gioca. Zampano e Luigi Vitale (ma occhio a Salvi e D’Elia) saranno i due esterni che partono dalla zona mediana, in difesa Curado, Ariaudo e Nicolò Brighenti formeranno la linea a protezione del portiere Bardi. Nel Lecce è squalificato Hjulmand: di conseguenza Eugenio Corini potrebbe affidarsi a Paganini o Tachtsidis per completare il suo centrocampo, confermati sia Majer che Bjorkengren con Marco Mancosu che alza la sua posizione andando a supportare Massimo Coda (doppietta a Venezia) e Stefano Pettinari, attenzione però alle candidature di Stepinski e Pablo Rodriguez. In difesa sembra tutto fatto: Maggio e Antonino Gallo i terzini, Pisacane e Lucioni coppia centrale a protezione di Gabriel.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Frosinone Lecce possiamo avvalerci delle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai: vediamo allora quello che ci dicono. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 3,20 volte la puntata, mentre il segno X che regola il pareggio vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,05 volte la giocata e il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 2,35 volte l’importo investito con questo bookmaker.



