Diretta Frosinone Milan Primavera/ Streaming video tv: destini rovesciati

DIRETTA FROSINONE MILAN PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Frosinone Milan Primavera, in diretta alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, domenica 12 febbraio 2023, si disputerà per la diciottesima giornata del Campionato Primavera 1, che è il primo turno del girone di ritorno. Dando un rapido sguardo alla classifica, ecco che la diretta di Frosinone Milan Primavera vedrà favoriti i padroni di casa, perché tra i giovani le gerarchie sono molto diverse da quello che ci si potrebbe aspettare leggendo i nomi delle squadre. Il Frosinone Primavera infatti ha 30 punti in classifica e può inseguire addirittura il primo posto, mentre il Milan ha solamente 17 punti e deve quindi pensare innanzitutto a evitare guai in ottica salvezza.

Basterebbe dire che il Milan Primavera non vince addirittura dal 6 novembre, prima della sosta. Adesso anzi c’è aperta una striscia di due sconfitte consecutive, l’ultima per 2-0 sul campo del Sassuolo settimana scorsa. Il Frosinone invece arriva da un pareggio a Cagliari e non perde dal 7 gennaio, perché ha raccolto due vittorie e altrettanti pareggi nelle ultime quattro giornate. Ciociari quindi favoriti per la vittoria, ma naturalmente sarà il campo a dirci quali saranno i verdetti della diretta di Frosinone Milan Primavera…

FROSINONE MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Milan Primavera sarà garantita dai canali di Sportitalia, che ormai danni è la casa del Campionato Primavera 1 e che offrirà anche una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Frosinone Milan Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE MILAN PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Frosinone Milan Primavera. I padroni di casa ciociari di mister Giorgio Gorgone potrebbero proporre un modulo 4-3-3 nel quale ipotizziamo titolare Palmisani in porta; davanti a lui, i quattro difensori Ferrieri, Maestrelli, Kamensek e Rosati; a centrocampo potrebbero invece partire dal primo minuto Milazzo, Mulattieri e Peres, infine nel tridente ecco le due ali Cangianiello e Condello ai fianchi del centravanti Selvini.

La risposta del Milan Primavera di mister Ignazio Abate potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 tatticamente speculare e con questi possibili titolari: in porta Nava; difesa a quattro con Casali, Paloschi, Simic e Bozzolan da destra a sinistra; Gala, Stalmach e Zeroli nel terzetto di centrocampo; le due ali Scotti e Sia ai fianchi della prima punta El Hilali nel tridente offensivo rossonero.











