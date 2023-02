Diretta/ Cagliari Frosinone streaming video tv: ciociari solidi (Primavera)

DIRETTA CAGLIARI FROSINONE PRIMAVERA: IN EQUILIBRIO!

Cagliari Frosinone, in diretta sabato 4 febbraio 2023 alle ore 13.00 presso lo stadio Stadietto Campo 1 di Assemini, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato Primavera 1. Con l’ultimo pari senza reti in casa contro il Sassuolo i ciociari hanno frenato nella corsa per il primo posto con Roma e Torino ma hanno confermato una solidità invidiabile anche nelle giornate in cui la squadra, in particolare l’attacco, non riesce ad esprimersi al 100%.

Diretta/ Modena Cagliari (risultato finale 2-0): la chiude Bonfanti!

Comunque un passo in avanti da confermare su un campo difficile come quello del Cagliari, sempre inarrendevole come dimostrato dal pari riacciuffato in rimonta in casa del Verona, con i sardi che restano comunque a una sola lunghezza di distanza dalla zona play off. Le due formazioni tornano ad affrontarsi in Sardegna nel campionato Primavera dall’ultimo precedente datato 20 gennaio 2018, allora fu il Cagliari ad imporsi con un rotondo 3-0.

Diretta/ Frosinone Benevento (risultato finale 1-0): con Borrelli è fuga ciociara!

CAGLIARI FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Frosinone Primavera verrà trasmessa su Sportitalia sul canale tematico Solocalcio. Possiamo comunque ricordare che le partite del campionato Primavera 1 sono fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI FROSINONE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Frosinone Primavera, match che andrà in scena allo Stadietto Campo 1 di Assemini. Per il Cagliari, Michele Filippi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lolic; Zallu, Palomba, Veroli, Idrissi; Carboni, Caddeo, Del Pupo; Masala, Griger, Pulina. Risponderà il Frosinone allenato da Giorgio Gorgone con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Palmisani, Rosati, Kamensek, Selvini, Cangianiello, Condello, Maestrelli, Peres, Mulattieri, Afi, Bracaglia.

CALCIOMERCATO CAGLIARI NEWS/ Colley e Vieira dalla Samp, in arrivo anche una punta

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAGLIARI FROSINONE PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA