Diretta/ Frosinone Modena streaming video tv: capolista per la fuga (Serie B)

DIRETTA FROSINONE MODENA: NON SARÀ SEMPLICE PER LA CAPOLISTA!

Frosinone Modena, in diretta sabato 14 gennaio 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie B. Dopo il ritorno alla vittoria nel giorno di Santo Stefano, il Frosinone cerca la fuga verso la Serie A in questo girone di ritorno. Ciociari primi e campioni d’inverno a +3 sulla Reggina e a -6 contro il Genoa, le sfide contro Pisa e Genoa che hanno regalato solo un punto hanno frenato la corsa della capolista.

Il Modena al decimo posto, a -1 dalla zona play off, nonostante un po’ di alti e bassi si è reso protagonista di una buona prima parte di stagione, considerando che i Canarini sono neopromossi nel campionato cadetto. Tesser chiederà maggiore continuità ai suoi per cercare l’exploit della qualificazione agli spareggi promozione. Il Frosinone ha vinto il match d’andata di misura e anche l’ultima sfida disputata in casa contro il Modena, 2-0 il 18 ottobre 2014. Gli emiliani non hanno mai vinto in Ciociaria in precedenti di campionato.

FROSINONE MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Frosinone Modena sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Frosinone Modena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE MODENA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Modena, match che andrà in scena allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Per il Frosinone, Fabio Grosso schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turati; Monterisi, Szyminski, Ravanelli, Cotali; Lulic, Boloca, Garritano; Bocic, Moro, Insigne. Risponderà il Modena allenato da Attilio Tesser con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Armellino, Gerli, Magnino; Tremolada; Bonfanti, Falcinelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FROSINONE MODENA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.

