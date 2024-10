DIRETTA CATANZARO MODENA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Tutto è pronto per la diretta di Catanzaro Modena, un bel match nella ricca domenica della ottava giornata del campionato di Serie B edizione 2024-2025. Qualche delusione in più del previsto fino a questo momento per i padroni di casa calabresi, che non riescono a riproporsi sullo stesso livello della scorsa stagione, chiusa con la semifinale playoff: finora infatti ci sono solamente 7 punti in classifica per il Catanzaro, frutto di una vittoria, quattro pareggi e due sconfitte, andamento dignitoso ma piuttosto lento.

Il Modena dal canto suo sta facendo appena un pochino meglio, dal momento che troviamo gli ospiti emiliani un gradino più su, a quota 8 punti in classifica in virtù di un rendimento costituito da due vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte fino a questo momento. Adesso però i numeri assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Catanzaro Modena comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CATANZARO MODENA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Catanzaro Modena valida per l’ottava giornata del campionato cadetto dovrebbe essere trasmessa in esclusiva da DAZN. La piattaforma garantirà dunque la visione di questa partita di Serie B 2024/2025 dallo Stadio Nicola Ceravolo tramite lo streaming video attraverso il browser oppure sfruttando l’apposita applicazione per tutti coloro che possiedono un abbonamento valido.

CATANZARO MODENA, ENTRAMBE HANNO BISOGNO DI PUNTI

La Serie B è pronta a tornare in campo nel fine settimana anche con la diretta Catanzaro Modena, sfida in programma questa domenica 6 ottobre alle ore 15 presso lo stadio Nicola Ceravolo. Tutte e due le squadre non stanno vivendo un grande momento e sono reduci da un paio di risultati non proprio di primissimo livello se si pensa all’ennesimo pareggio ottenuto dalle Aquile, il quarto quest’anno, contro la Salernitana e dalla netta sconfitta, la seconda stagionale, casalinga patita dai Canarini contro la Sampdoria, aspetti questi che spingono entrambe le compagini a cercare di fare punti nelle prossime gare.

Al momento la classifica racconta di come il Catanzaro abbia conquistato appena 7 punti in queste prime giornate stabilendosi così al sedicesimo posto, ovvero occupando una delle due posizioni per i playout che sanciscono l’ultima squadra che dovrà retrocedere. Ovviamente la strada è ancora lunghissima ed anche il Modena deve guardarsi le spalle con i suoi 8 punti. Una vittoria garantirebbe così ai calabresi di scavalcare i diretti rivali di giornata. Bisognerà quindi stare a vedere se una di queste due compagini sarà in grado di aggiudicarsi il successo o se finiranno invece per annullarsi a vicenda.

CATANZARO MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando il fischio d’inizio della diretta Catanzaro Modena, proviamo a capire quelle che saranno le scelte dei due allenatori e tentiamo dunque di delineare le probabili formazioni per questa sfida di Serie B 2024/2025. Nello scorso turno di campionato il Modena ha perso nettamente in casa per 3 a 1 contro la Sampdoria schierando un 4-2-3-1 che potrebbe essere riconfermato anche per la sfida contro il Catanzaro sebbene ci potrebbero essere alcun avvicendamenti rispetto a chi è stato schierato la scorsa domenica specialmente se si pensa ai nove infortunati che stanno occupando l’infermeria emiliana.

Se da un lato il tecnico Caserta potrebbe comunque vedersi costretto a compiere alcune scelte obbligate, dall’altra mister Sottil potrebbe scegliere di continuare a puntare sul 4-4-2 che ha permesso ai suoi di chiudere senza reti la gara disputata contro la Salernitana. Pure le Aquile ritroveranno degli elementi solo dopo la sosta dovendo continuare a fare a meno di Pagano e del capitano Iemmello mentre in attacco potrebbe rivedersi Simone Pontisso.

CATANZARO MODENA, LE QUOTE

Una chiave di lettura interessante per la diretta Catanzaro Modena può arrivare pure dall’analisi delle quote in merito a quale sarà il risultato finale dell’incontro. Secondo GoldBet, la vittoria del Catanzaro viene quotata a 2.70, il pareggio a 2.85 così come l’eventuale successo del Modena. Grande equilibrio riguardo ai pronostici per questa sfida che vengono confermati pure da Lottomatica con gli stessi identici numeri riportati pure dall’agenzia BetFlag.