DIRETTA REGGIANA FROSINONE: CIOCIARI NEI GUAI!

La diretta Reggiana Frosinone si gioca alle ore 15:00 di domenica 20 ottobre e rientra nel programma della nona giornata di Serie B 2024-2025. È una partita decisamente delicata: la Reggiana infatti era partita molto bene e dopo quattro giornate esplorava la possibilità di giocarsi la promozione, almeno virtualmente, poi però è entrata in crisi e nelle ultime cinque partite ha raccolto appena due pareggi, contro Salernitana e Carrarese, ma soprattutto non ha mai segnato nelle ultime tre gare e sul piano offensivo è netto calo, anche se il calendario tosto potrebbe essere un fattore.

Peggio ancora il Frosinone, che ha vinto la sua prima partita contro il Cittadella alla fine di settembre ma poi non ha saputo sfruttare l’entusiasmo per il blitz al Tombolato: ko interno contro la Carrarese, penultimo posto in classifica e situazione che comincia a farsi pesante. Al momento William Viali e Vincenzo Vivarini sono ancora in sella, ma la diretta Reggiana Frosinone potrebbe essere l’ultima spiaggia per uno dei due; vedremo allora quello che succederà al Mapei Stadium, aspettando che la partita cominci facciamo qualche valutazione sulle scelte per le probabili formazioni di oggi pomeriggio.

REGGIANA FROSINONE DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà purtroppo la possibilità di seguire la diretta Reggiana Frosinone in tv: a dire il vero questo è un discorso che riguarda l’intero campionato di Serie B, che non viene trasmesso sui canali tradizionali della nostra televisione ma è invece appannaggio della piattaforma DAZN. Dunque per assistere al match in questione dovrete innanzitutto essere abbonati al servizio e poi, visto che la visione delle immagini della diretta Reggiana Frosinone sarà in streaming video, dovrete provvedere a dotarvi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone sui quali attivare appunto il vostro abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA FROSINONE

Da valutare le scelte di Viali nella diretta Reggiana Frosinone: Vido e Gondo si giocano il posto da centravanti insieme a Okwonwo, certamente qualcosa cambierà offensivamente e dunque occhio anche a Vergara e Matteo Maggio sulla trequarti (per Manolo Portanova e Girma), in mezzo invece si può puntare sull’esperienza di Cigarini o la solidità di Stulac con uno tra Ignacchiti, Reinhart e Sersanti, Marras e Fontanarosa possono essere confermati sugli esterni così come i tre difensori Rozzio, Meroni e Lucchesi (ma attenzione a Sampirisi qui) che si piazzeranno a protezione del portiere, come sempre Bardi.

Possibili modifiche anche per Vivarini nella diretta Reggiana Frosinone: abbiamo un 4-3-3 con Oyono e Marchizza laterali bassi, Bettella e Kalaj a proteggere Cerofolini mentre a centrocampo ecco che Ebrima Darboe può prendersi la regia con Machin schierato sulla mezzala, Garritano potrebbe essere l’unico confermato nel settore nevralgico del campo e anche davanti si valutano cambi, con Kvernadze e Fallou Sene in rampa di lancio in luogo di Ambrosino e Distefano, a destra potrebbe resistere la maglia di Partipilo.

PRONOSTICO E QUOTE PER REGGIANA FROSINONE

C’è grande equilibrio nella diretta Reggiana Frosinone, almeno leggendo le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai: infatti il segno 1 per la vittoria degli emiliani e il segno 2 per il successo dei ciociari sono molto vicini come valori, rispettivamente abbiamo 2,50 e 2,85 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto con questo bookmaker. L’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, garantirebbe invece una vincita che corrisponde a 3,15 volte l’importo investito sull’imminente partita del Mapei Stadium.