DIRETTA MODENA PALERMO, IL SUCCESSO MANCA AD ENTRAMBE

Allo Stadio Alberto Braglia di Modena va in scena la diretta Modena Palermo, gara in programma sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15.00 e valida per la nona giornata del campionato di Serie B 2024/2025. Pur non essendo state disputate ancora dieci partite, entrambe le compagini hanno ambizioni d’alta classifica e non sembra sbagliato dire che tutti e due i club vorrebbero quantomeno ritagliarsi un posto nei playoff per puntare alla promozione in Serie A.

Il tecnico Dionisi ha sin qui collezionato una serie di prestazioni non sempre del tutto convincenti da parte dei suoi calciatori, reduci appunto dalla sconfitta interna patita contro la Salernitana, che di conseguenza non hanno prodotto quanto di buono ci si poteva auspicare alla vigilia dell’annata ma la nona posizione a 11 punti, gli stessi di Cremonese e Cesena, fanno ben sperare per il prosieguo della stagione. Anche il Modena, tredicesimo a 9 punti come la Reggiana, vorrebbe rilanciarsi così da galleggiare in orbita promozioni abbandonando le zone più calde della classifica magari migliorando rispetto al pareggio strappato nello scorso turno con il Catanzaro.

DIRETTA MODENA PALERMO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Modena Palermo sarà come di consueto garantita per tutti coloro i quali possiedono un abbonamento a DAZN, piattaforma che trasmette in esclusiva tutte le partite del campionato di Serie B per la stagione 2024/2025. La sfida del Braglia non dovrebbe inoltre essere trasmessa nemmeno su Sky sui canali Zona Dazn 1 e 2 e bisognerà dunque collegarsi via pc o tramite l’applicazione dedicata per usufruire dello streaming ufficiale.

MODENA PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando il calcio di inizio, diamo uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Modena Palermo e quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori. In casa rosanero, il tecnico Alessio Dionisi potrebbe modificare qualche rispetto al 4-1-4-1 ammirato nella sconfitta patita in al Barbera contro la Salernitana inserendo dal primo minuto elemeni come Roberto Insigne oppore Henry, che potrebbero rilevare già dall’inizio Le Douaron, che continua a non convincere, e Brunori, sebbene rimanga aperta la possibilità di vederlo insieme col francese.

Guardando invece in casa emiliana, chi non dovrebbe essere dell’incontro è senz’altro Pedro Mendes che non sarà schierabile nel reparto avanzato del tecnico Pierpaolo Bisoli. Possibile nel caso dei gialloblu che venga riconfermato il modulo 4-2-3-1 per il match da disputare contro i siciliani con Magnino e Santoro in mediana davanti a Zaro, Dellavalle, Caldara e Cotali a comporre la difesa.

DIRETTA MODENA PALERMO, LE QUOTE

Proviamo ad analizzare insieme nel dettaglio quelli che sono i pronostici offerti dalle principali agenzie di scommesse sportive in merito al possibile risultato finale della diretta Modena Palermo della nona giornata del campionato cadetto. Stando a quanto paga ad esempio Snai, il Modena risulta essere leggermente favorito nell’ottenere il successo pagando l’1 a 2.45 mentre sono più scarse le chances riguardanti la vittoria esterna del Palermo, quotata a 3.10, oppure che l’incontro possa concludersi in parità con l’x fissato a 3.10. Per Bwin invece il pari finale ha maggiori possibilità di concretizzarsi rispetto al successo dei rosanero, pagando infatti rispettivamente 3.10 e 3.00.