Diretta/ Frosinone Padova (Coppa Italia): streaming video tv, ciociari alle strette

DIRETTA FROSINONE PADOVA: NESTA GIÀ A RISCHIO?

Frosinone Padova viene diretta dal signor Camplone e si disputerà alle 15.00 di mercoledì 30 settembre per il secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2020-2021. Ciociari già alle strette dopo la brutta sconfitta interna contro l’Empoli, uno 0-2 che ha fatto riaffiorare malumori che la cavalcata nei play off aveva sopito, pur senza il lieto fine a La Spezia nella finalissima. Il Frosinone è peraltro alle prese con una vera e propria sindrome del Benito Stirpe, i gialloazzurri hanno perduto infatti le ultime 5 partite ufficiali in casa, con solo 2 pareggi e 6 ko negli ultimi 8 match disputati tra le mura amiche. Una crisi interna che andrà spezzata contro un Padova vincente 2-0 contro il Breno nel primo turno di Coppa Italia, ma che ha a sua volta steccato all’esordio nel campionato di Serie C. Veneti battuti di misura allo stadio Euganeo dall’Imolese, una doccia fredda per una squadra che punta sulla carta al ritorno un Serie B.

DIRETTA FROSINONE PADOVA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Padova non sarà disponibile sui canali in chiaro o sul satellite, né ci sarà la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming video via internet. Si potrà però seguire l’incontro con aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali e sui profili social, come quelli su Facebook e su Twitter, dei due rispettivi club.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PADOVA

Le probabili formazioni di Frosinone Padova, sfida in programma allo stadio Benito Stirpe e valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Il Frosinone sarà schierato dal tecnico Alessandro Nesta con un 3-4-1-2: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Maiello, Kastanos, Beghetto; Rohden; Dionisi, Ciano. 4-3-3 per il Padova di Andrea Mandorlini con questo undici titolare schierato dal 1′: Vannucchi, Fazzi, Andlekovic, Valentini, Baraye; Mandorlini, Buglio, Halfredsson; Nicastro, Paponi, Santini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Frosinone Padova, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,50 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 6,00 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 4,00 volte la vostra giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA