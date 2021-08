Diretta/ Frosinone Parma streaming video tv: grande sfida all’esordio (Serie B)

DIRETTA FROSINONE PARMA: SFIDA DA PROMOZIONE!

Frosinone Parma, in diretta venerdì 20 agosto 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie B. E’ grande sfida all’esordio nel campionato cadetto. Il Frosinone parte per affrontare un nuovo ciclo, il Parma punta all’immediata risalita dopo la retrocessione della passata stagione. Per i ciociari è arrivata una eliminazione ai rigori in Coppa Italia contro il Venezia, al termine di una partita giocata a viso aperto. Ottimi segnali e un mercato interessante per i ciociari che partono però con aspettative più basse, col presidente Stirpe che ha parlato di un progetto biennale per tornare ad alti livelli.

Il Parma del presidente americano Krause punta invece a tempi più ridotti ma il precampionato ha messo in luce delle difficoltà. Alle sconfitte in amichevole contro Sassuolo e Inter si è aggiunta l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Lecce, passato con un rotondo 1-3 allo stadio Tardini. L’arrivo di Gigi Buffon ha regalato entusiasmo ma la squadra sembra faticare ad amalgamarsi, col nuovo tecnico Maresca che si aspetta da questo esordio le prime vere risposte da parte della squadra in questa stagione.

DIRETTA FROSINONE PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Parma sarà trasmessa sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, numero 201 e 202 del satellite) e quelli di Dazn. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto Tim Sport e Calcio sarà possibile seguire l’incontro su TimVision. La diretta streaming video del match sarà visibile sull’app di Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PARMA

Le probabili formazioni di Frosinone Parma, match che andrà in scena allo stadio Benito Stirpe. Per il Frosinone, Fabio Grosso schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bardi, Brighenti, Szyminski, Capuano, Salvi, Rohden, Maiello, Kastanos, Zampano, Ciano, Novakovich. Risponderà il Parma allenata da Enzo Maresca con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Colombi, Sohm, Balogh, Osorio, Gagliolo, Juric, Man, Camara, Benedyczak, Brunetta, Iacoponi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Stirpe di Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Parma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.



