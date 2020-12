Diretta/ Frosinone Pordenone (Serie B) streaming video DAZN: per il riscatto

DIRETTA FROSINONE PORDENONE: OSPITI IN CRISI

Frosinone Pordenone, in diretta dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone, domenica 27 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Squadre accomunate dalla voglia di riscatto dopo un turno infrasettimanale negativo. Il Frosinone ha mancato di nuovo il salto di qualità, palesando quei limiti nella continuità di cui aveva parlato il presidente Maurizio Stirpe nell’usuale conferenza stampa di fine anno. Sconfitta di misura contro il Cittadella e ciociari scivolati al quinto posto in classifica, a -4 dalla Salernitana capolista e a -3 dall’Empoli secondo. Anche il Pordenone però proverà a dimenticare la sconfitta interna contro la Cremonese, maturata da un solo minuto dal novantesimo.

I Ramarri restano a +4 dalla zona play out ma non hanno finora offerto lo stesso ottimo rendimento della passata stagione, in cui sono stati costantemente in lotta per la Serie A, arrivando fino alla semifinale play off persa proprio il Frosinone. Per i neroverdi una sola vittoria nelle ultime 5 partite disputate in campionato, un trend da invertire per non vivere un campionato più ricco di preoccupazioni che di soddisfazioni.

DIRETTA FROSINONE PORDENONE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Pordenone non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PORDENONE

Le probabili formazioni di Frosinone Pordenone, sfida che andrà in scena presso lo stadio Comunale di Chiavari. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alessandro Nesta con un 3-5-2: Bardi; Salvi, Szyminski, Curado; Zampano, Rohden, Maiello, Gori, Beghetto; Ciano, Parzyszek. Gli ospiti guidati in panchina da Attilio Tesser schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Perisan; Berra, Camporese, Bassoli, Falasco; Zammarini, Calò, Scavone; Gavazzi; Musiolik, Ciurria.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Frosinone e Pordenone, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.15, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.05, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.65.



