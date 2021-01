Diretta/ Frosinone Spal (Serie B) streaming video DAZN: Il tempo stringe

DIRETTA FROSINONE SPAL: SFIDA TRA EX GRANDI…

Frosinone Spal, in diretta dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone, in programma lunedì 4 gennaio 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Il tempo stringe per due formazioni che sognano la Serie A, ma che per una serie di circostanze diverse si trovano a dover recuperare parecchio terreno dalla vetta. La Spal è a -5 dalla vetta dopo le 2 sconfitte consecutive contro Ascoli e Brescia che hanno aperto la prima vera crisi stagionale per la formazione estense, che fin dall’inizio della stagione ha comunque mostrato limiti sul piano della continuità. A -6 dalla coppia di testa formata da Salernitana ed Empoli è invece il Frosinone che dovrà però recuperare la partita contro il Pisa.

La formazione allenata da Alessandro Nesta si è trovata a fare i conti con l’emergenza Covid: con tantissimi indisponibili i ciociari hanno ottenuto un pari quasi eroico contro il Pordenone e poi hanno rinviato il match in Toscana. Anche stavolta però Nesta rischia di dover fare la conta degli assenti, con un nuovo passo falso che potrebbe definitivamente ridimensionare le ambizioni dei gialloazzurri.

DIRETTA FROSINONE SPAL IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Spal non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SPAL

Le probabili formazioni di Frosinone Spal, sfida che andrà in scena presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alessandro Nesta con un 4-3-1-2: Bardi; Zampano, Szyminski, Vitale, Beghetto; Tribuzzi, Gori, Kastanos; Tabanelli; Ciano, Parzyszek.

Gli ospiti guidati in panchina da Pasquale Marino schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Thiam; Tomovic, Vicari, Ranieri; Sernicola, Sa. Esposito, Valoti, Sala; Castro, Di Francesco; Paloschi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Frosinone e Spal, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.15, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.15, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA