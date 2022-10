Diretta Frosinone Spal/ Streaming video tv: squadre in cerca di riscatto (Serie B)

DIRETTA FROSINONE SPAL: PARTITA COMBATTUTA!

All’interno del palinsesto dell’ottava giornata del campionato di Serie B è inserita anche la diretta di Frosinone Spal: il match andrà in scena giovedì 8 ottobre a partire dalle 16.15 allo Stadio Benito Stirpe. La sfida si preannuncia alla pari, dato che soltanto tre punti separano le due squadre in classifica. I ciociari in tal senso sono favoriti, dato che si trovano al sesto posto a quota 12. Gli estensi invece sono all’undicesimo a quota 9. Entrambe, però, sono reduci da una sconfitta.

In occasione dello scorso turno infatti la squadra di Fabio Grosso è stata messa ko dal Parma, che ha usufruito di due calci di rigore. La compagine di Roberto Venturato, invece, ha dovuto arrendersi di fronte alla corazzata Genoa, rimanendo anche in inferiorità numerica nel secondo tempo. Da ambo le parti dunque la volontà è quella di trovare il riscatto.

FROSINONE SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Frosinone Spal sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Frosinone Spal in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Frosinone Spal in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SPAL

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Spal risentono di qualche assenza. I padroni di casa non avranno a disposizione l’infortunato Oyono e lo squalificato Boloca. Il tecnico Fabio Grosso confermerà comunque lo schieramento col 4-3-3. Le sue scelte potrebbero essere queste: Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta; Lulic, Mazzitelli, Kone; Garritano, Moro, Caso. Gli ospiti invece non avranno a disposizione Meccariello, espulso nello scorso turno. Il tecnico Roberto Venturato dovrebbe optare per un 4-3-1-2 così strutturato: Alfonso; Tripaldelli, Peda, Varnier, Dickmann; Valzania, Esposito, Proia; Maistro; Moncini, La Mantia.

QUOTE FROSINONE SPAL

Le quote della diretta Frosinone Spal, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, danno per favoriti i ciociari. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 1.80. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è proposto invece a 4.50. Il pareggio, con il segno X, si trova infine a 3.50.











