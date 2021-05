Diretta/ Frosinone Vicenza (Serie B) streaming video DAZN: Ciociari, ultima chance

DIRETTA FROSINONE VICENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Frosinone Vicenza, in diretta venerdì 7 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Il Frosinone si gioca le ultime chance per la partecipazione ai play off che sembravano irrimediabilmente persi, ma un nuovo spiraglio si è aperto dopo le ultime 2 vittorie consecutive ottenute dai ciociari contro Pisa e Spal. I primi successi per Fabio Grosso, partito a sua volta sulla panchina gialloazzurra senza risultati positivi in una situazione difficile con la salvezza da blindare come obiettivo primario. Il Frosinone ce l’ha fatta e ora a -4 dai play off cercherà un recupero disperato, anche se vincere queste ultime due partite in calendario potrebbe non bastare.

L’ultima netta sconfitta casalinga contro il Brescia ha invece dimostrato come per il Vicenza gli stimoli si siano ormai esauriti per questo campionato. Dopo aver ritrovato la Serie B i berici hanno vissuto un campionato con tanti alti e bassi ma senza trovarsi davvero mai impelagati a fondo classifica: trovata la salvezza diretta i biancorossi non hanno avuto la forza di proporsi ancora più in alto, in zona play off.

DIRETTA FROSINONE VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Frosinone Vicenza, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornisce tutte le partite, dunque anche in questo caso gli abbonati al servizio potranno installare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – per la visione in diretta streaming video – oppure utilizzare in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE VICENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Frosinone e Vicenza allo stadio Benito Stirpe. I padroni di casa allenati da Fabio Grosso scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Bardi; Brighenti, Szyminski, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Kastanos, Zampano; Ciano, Iemmello. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Mimmo Di Carlo con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Grandi; Bruscagin, Valentini, Padella, Barlocco; Da Riva, Rigoni, Agazzi; Giacomelli; Gori, Nalini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Frosinone e Vicenza, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 2.25 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 2.75 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 3.85 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



