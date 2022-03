Diretta Galles Austria/ Streaming video tv: match molto incerto! (playoff Mondiali)

DIRETTA GALLES AUSTRIA: LA SEMIFINALE DEI PLAYOFF!

Galles Austria, in diretta dal Cardiff City Stadium, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 24 marzo: la partita è valida per la semifinale dei playoff nelle qualificazioni Mondiali 2022. Curiosamente si affrontano due delle nazionali che l’Italia aveva sfidato nella corsa verso il titolo agli Europei; ancor più curiosamente, sono avversarie le due squadre che i playoff li avrebbero giocati comunque grazie al piazzamento nei gironi dell’ultima Nations League, anche se solo l’Austria ha approfittato della regola visto che ha chiuso al quarto posto il suo raggruppamento.

Il Galles invece è stato secondo alle spalle del Belgio, riuscendo a sopravanzare la Repubblica Ceca; sarà dunque molto interessante scoprire cosa succederà in una partita che almeno sulla carta appare piuttosto equilibrata, e la cui vincente dovrebbe sfidare Scozia e Ucraina ma con una situazione del tutto in divenire (al momento l’altro match è posticipato a giugno). Aspettando allora la diretta di Galles Austria, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che potrebbero essere operate da parte dei due Commissari Tecnici, leggendo insieme dubbi e certezze nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA GALLES AUSTRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Galles Austria, salvo variazioni di palinsesto, non godrà della programmazione nel nostro Paese: Italia a parte infatti le partite dei playoff nelle qualificazioni Mondiali 2022 non verranno trasmesse sui canali di casa nostra. Di conseguenza non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta Galles Austria in streaming video per seguire questo match, ma potrete comunque consultare sito, app e social network ufficiali non solo della UEFA ma anche, naturalmente, delle due federazioni che questa sera saranno avversarie in campo.

PROBABILI FORMAZIONI GALLES AUSTRIA

Il modulo di riferimento di Robert Page per la diretta Galles Austria è il 3-4-1-2: ci sono Ramsey e Bale, da capire però se saranno utilizzabili e allora con il giocatore del Real Madrid arruolabile si può pensare a lui e Ramsey alle spalle di Daniel James, per un tridente atipico senza vere prime punte. Hennessey sarà il portiere, davanti a lui dovrebbero agire Rodon, Mepham e Ben Davies ma è stato convocato anche Ampadu, e l’esterno del Venezia può allora come laterale destro (in ballottaggio con Connor Roberts) con Neco Williams sull’altro versante, in mezzo al campo dovrebbero operare Joe Allen e Morrell, da valutare un eventuale arretramento del già citato Ramsey.

Nell’Austria di Franco Foda le scelte sono da valutare: Bachmann dovrebbe tornare in porta, in difesa Dragovic fa coppia con Hinteregger al centro di uno schieramento che prevede poi Lainer e Ulmer sulle corsie laterali. Alaba nella sua nazionale avanza la sua posizione: dovrebbe giocare in mediana con uno tra Grillitsch, Schlager e Seiwald, sulla trequarti ci sono pochi dubbi circa la titolarità di Sabitzer mentre a destra dovrebbe a quel punto operare Schaub, con Grull e Lazaro a giocarsi l’altra maglia. Come prima punta Arnautovic è chiaramente favorito, ma Gregoritsch e Kalajdzic potrebbero comunque dire la loro.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere quali siano le quote che l'agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta Galles Austria. Per la partita dei playoff nelle qualificazioni Mondiali 2022 il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,85 volte quanto messo sul piatto; l'eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,00 volte l'importo investito mentre con il segno 2, che identifica il successo della nazionale ospite, la somma messa in tasca sarebbe equivalente a 2,70 volte la giocata.











