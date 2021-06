Video/ Italia Austria (2-1) gol e highlights: Chiesa e Pessina decisivi!

VIDEO ITALIA AUSTRIA, RISULTATO 2-1: SINTESI E HIGHLIGTHS

Il video di Italia Austria racconta una partita difficile e dalle mille emozioni azzurre in quel di Wembley. La formazione di Roberto Mancini fatica tantissimo contro la nazionale austriaca, ma alla fine porta a casa un successo che vale il passaggio ai quarti di finale di Euro2020. Pronti, via e la prima occasione capita ad un intraprendente Spinazzola, che prova ad impensierire il portiere austriaco con un mancino velenoso. Non solo Spinazzola, ci prova anche Insigne col suo solito tiro a giro: il suo destro però non inganna un attento Bachmann. L’Italia crea ma l’Austria è tutt’altro che arrendevole e con un pressing asfissiante rende la vita difficile agli azzurri. Barella così prende l’iniziativa e prova a mettere la gara su binari favorevoli: il suo tentativo però non sfonda il muro difensivo biancorosso. Gli azzurri premono ma non possono sganciarsi come vorrebbero, perché lascerebbero spazio alle ripartenze micidiali dell’Austria.

VIDEO ITALIA AUSTRIA, LA SINTESI DELLA PARTITA

Intanto Arnautovic mette i brividi a Donnarumma, lo stesso fa Immobile a Bachmann con un bolide di collo pieno respinto dal legno. Nel secondo tempo emerge l’Austria: Alaba spaventa gli azzurri mandando sopra la traversa su piazzato. Poi Arnautovic gela Donnarumma di testa, ma il VAR salva gli azzurri annullando tutto per fuorigioco. Mancini suda fredda e opta per due cambi: dentro Locatelli e Pessina, fuori Verratti e Barella. L’Austria però continua ad alzare i giri e anche se non punge costringe l’Italia ai tempi supplementari. Nel momento decisivo della partita la formazione azzurra emerge: Chiesa, servito da un ottimo Spinazzola, esplode una conclusione angolata da posizione difficilissima e trova il vantaggio (1-0). Il gol crea le condizioni per un secondo lampo che sembra chiudere la contesa. Questa volta ci pensa Pessina a trovare la via del raddoppio, con un inserimento letale (2-0). L’Austria è frastornata ma non demorde. E agli sgoccioli del secondo tempo supplementare la riapre sugli sviluppi di un corner, con un gol di testa di Kalajdzic (2-1). Finale da brividi per l’Italia, ma il risultato non cambia più. Qualificazione ai quarti centrata.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella (68′ Pessina), Jorginho, Verratti (68′ Locatelli); Berardi (84’ Chiesa), Immobile (84’ Belotti), Insigne (110′ Cristante). All.: Roberto Mancini

Austria (4-2-3-1): Bachmann; Lainer (115′ Trimmel), Dragovic, Hinteregger, Alaba; Schlager, Grillitsch; Laimer (114′ Ilsanker), Sabitzer, Baumgartner (89’ Schopf); Arnautovic (97′ Kalajdzic). All.: Franco Foda

Arbitro: Anthony Taylor (ENG)

Marcatori: 95′ Chiesa (I), 106′ Pessina (I), 116′ Kalajdzic (A)

Ammoniti: Arnautovic, Hinteregger, Dragovic (A), Di Lorenzo, Barella (I).

