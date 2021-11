Risultati qualificazioni Mondiali 2022, classifiche/ Diretta gol live gironi D, E, G

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: TERMINANO I GIRONI!

I risultati delle qualificazioni Mondiali 2022 per martedì 16 novembre riguardano 7 partite per tre gironi (si tratta dei gruppi D, E e G) e avremo questa sera, in contemporanea alle ore 20:45, la conclusione di questa fase che tuttavia, come ben sappiamo, non sarà la parola fine sulla lotta per i posti in Qatar visto che le seconde delle classifiche dovranno poi affrontare i playoff. Nei giorni scorsi abbiamo già visto quali nazionali hanno ottenuto le qualificazioni alla fase finale dei Mondiali.

Riguardo le partite di oggi c’è un solo girone nel quale bisogna ancora definire il primo posto ma la corsa agli spareggi infuria, e dunque attenzione a sottovalutare queste 7 partite che sono praticamente tutte decisive, con la sola eccezione di Gibilterra Lettonia che non avrà valore. Aspettando che si giochi, noi possiamo ora fare qualche considerazione sulla serata che ci attende, provando a capire nei risultati delle qualificazioni Mondiali 2022 cosa potrebbe succedere e, naturalmente, come potrebbero cambiare le classifiche dei tre gironi che sono coinvolti martedì 16 novembre.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Francia e Belgio giocano per i risultati delle qualificazioni Mondiali 2022 con il biglietto per il Qatar già in tasca: pratica risolta nel turno precedente per due nazionali che si erano incrociate nella semifinale di Nations League, poi vinta dai Bleus. La nazionale che si deve ancora qualificare è l’Olanda: gli orange incredibilmente potrebbero anche rimanere fuori dai Mondiali, sarebbe così se perdessero in casa contro la Norvegia e la Turchia battesse il Montenegro, per contro però alla nazionale di Louis Van Gaal basta un punto per vincere il girone ed evitare i playoff visto che, grazie all’enorme vantaggio nella differenza reti, la Turchia dovrebbe a quel punto vincere con 13 o 14 gol di margine in Montenegro. Per i playoff come detto ogni corsa è aperta: in questo momento ci andrebbero Finlandia, Galles e Turchia ma Ucraina, Repubblica Ceca e Norvegia hanno ben più di un argomento da mettere in campo, dunque sarà interessantissimo valutare quello che succederà nei risultati delle qualificazioni Mondiali 2022 per questa sera…

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022

GRUPPO D

Ore 20:45 Finlandia Francia

Ore 20:45 Bosnia Ucraina

CLASSIFICA: Francia 15, Finlandia 11, Ucraina 9, Bosnia 7, Kazakhstan 3

GRUPPO E

Ore 20:45 Galles Belgio

Ore 20:45 Repubblica Ceca Estonia

CLASSIFICA: Belgio 19, Galles, 14, Repubblica Ceca 11, Estonia 4, Bielorussia 3

GRUPPO G

Ore 20:45 Gibilterra Lettonia

Ore 20:45 Montenegro Turchia

Ore 20:45 Olanda Norvegia

CLASSIFICA: Olanda 20, Turchia, 18, Norvegia 18, Montenegro 12, Lettonia 6, Gibilterra 0



