Diretta/ Gambia Camerun streaming video tv: pronostico chiuso? (Coppa d’Africa)

DIRETTA GAMBIA CAMERUN: OSPITI FAVORITI!

Gambia Camerun, in diretta sabato 29 gennaio 2022 alle ore 17.00 presso lo Japoma Stadium di Douala sarà una sfida valevole per i quarti di finale di Coppa d’Africa. Match che sembra quasi a pronostico chiuso con il Camerun padrone di casa che sfida il piccolo Gambia, che ha già prodotto una grande performance spingendosi tra le prime otto della competizione. I Leoni Indomabili però hanno vissuto giornate ricche di polemiche per la striminzita vittoria negli ottavi per 2-1 contro le Comore, che giocavano con un terzino in porta e in dieci uomini dal 7′ del primo tempo.

Il Gambia ha invece compiuto una bella impresa eliminando la Guinea, dando seguito all’ottima performance nel girone eliminatorio in cui avevano sfiorato il primo posto nel girone e si era messo alle spalle la Tunisia. Camerun e Gambia tornano ad affrontarsi dopo oltre 5 anni, ultima sfida il 3 settembre 2016 nelle qualificazioni di Coppa d’Africa con vittoria dei Leoni Indomabili con il punteggio di 2-0 con gol di Moukandjo e di Toko Ekambi.

DIRETTA GAMBIA CAMERUN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gambia Camerun non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI GAMBIA CAMERUN

Le probabili formazioni della diretta Gambia Camerun, match che andrà in scena allo Japoma Stadium di Douala. Per il Gambia, Tom Saintfiet schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gaye; Ngum, Gomez, O. Colley, Jagne; Bobb, Mareh; E. Colley, Darboe, Mo. Barrow; Mu. Barrow. Risponderà il Camerun allenato da Toni Conceicao con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Onana; Fai, Castellett, Ngadeu, Tolo; Ngamaleu, Hongla, Anguissa, Toko Ekambi; Choupo-Moting, Aboubakar.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gambia Camerun, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Gambia con il segno 1 viene proposta a una quota di 8.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Camerun, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.

