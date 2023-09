DIRETTA GAUFF SABALENKA/ Finale Us Open 2023 video streaming tv: nell’albo d’oro (oggi 9 settembre)

DIRETTA GAUFF SABALENKA, US OPEN 2023: NELL’ALBO D’ORO

Verso la diretta di Gauff Sabalenka, finale femminile degli Us Open 2023, curiosiamo nell’albo d’oro del torneo, dove in ogni caso oggi sarà scritto un nome nuovo, dal momento che né Coco Gauff né Aryna Sabalenka fino ad oggi hanno vinto in carriera gli Open degli Stati Uniti. Le regine sono ancora Molla Bjurstedt Mallory e Helen Wills Moody, rispettivamente con otto e sette vittorie, ma stiamo parlando davvero di un’altra epoca. In tempi più recenti, spiccano le sei vittorie a testa di Chris Evert e Serena Williams, seguite a quota cinque trionfi agli Us Open da un’altra coppia di leggende, formata in questo caso da Margaret Smith Court e Steffi Graf.

Diretta Us Open 2023/ Shelton Djokovic streaming video tv: le semifinali cominciano! (oggi 8 settembre)

L’ultimo successo delle padrone di casa risale al 2017, quando Sloane Stephens vinse un derby contro Madison Keys; derby era stato anche nel 2015, ma in quel caso si trattò del giorno più memorabile nella storia del tennis italiano, grazie alla vittoria di Flavia Pennetta contro Roberta Vinci. Infine, nelle ultime cinque edizioni ecco due successi di Naomi Osaka nel 2018 e 2020 più le vittorie di Bianca Andreescu nel 2019, Emma Raducanu nel 2021 e infine Iga Swiatek nel 2022. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA US OPEN 2023/ Gauff e Sabalenka volano alla finale femminile! (Wta oggi 8 settembre)

DIRETTA GAUFF SABALENKA US OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2023 è in chiaro: quest’anno infatti la messa in onda dei match dello Slam è stata affidata a SuperTennis, la web-tv federale che è disponibile al numero 64 del vostro telecomando. In assenza di un televisore potrete seguire il torneo dello Slam anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito di SuperTenniX; ricordiamo poi che questo canale fa anche parte del pacchetto della televisione satellitare, dunque gli abbonati Sky potranno assistere alle immagini da Flushing Meadows al numero 212 del loro decoder.

US Open, Daniil Medvedev senza freni: "Un giocatore morirà qui"/ "Bisogna intervenire”: cosa sta succedendo

GAUFF SABALENKA US OPEN 2023: LA FINALE FEMMINILE IN DIRETTA!

Oggi la diretta Gauff Sabalenka costituirà la finale Us Open 2023 del torneo singolare femminile di tennis: l’appuntamento sarà quindi con la padrona di casa Coco Gauff e la bielorussa Aryna Sabalenka nella finale femminile dalle ore 22.00 italiane, le 16.00 del pomeriggio di New York, oggi sabato 9 settembre naturalmente sull’Arthur Ashe Stadium, il campo centrale di Flushing Meadows dove si assegnerà il titolo dell’ultimo torneo stagionale del Grande Slam. Gli americani sognano che Coco Gauff riporti “a casa” il titolo, ma la numero 1 del mondo in pectore Aryna Sabalenka (lunedì tornerà al vertice mondiale) è naturalmente un duro ostacolo.

Ne sa qualcosa Madison Keys che, come vedremo meglio fra poco, ha davvero sfiorato l’obiettivo della finale, che sarebbe diventata a quel punto un derby a stelle e strisce con Coco Gauff che aveva vinto la prima semifinale, ma Sabalenka ha saputo riemergere da una situazione difficilissima per portare a casa la vittoria e giocarsi oggi il titolo contro un’altra giocatrice di casa. Questo è lo stuzzicante quadro della situazione, stasera staremo a vedere cosa succederà nella diretta Gauff Sabalenka, stuzzicante finale femminile degli Us Open 2023…

GAUFF SABALENKA, FINALE US OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Gauff Sabalenka sarà quindi la finale femminile degli Us Open 2023: questo è l’esito delle due semifinali giocate nella notte italiana fra giovedì e venerdì, che andiamo quindi adesso a descrivere in breve per capire come le due finaliste siano giunte alla partita più attesa. Nella prima semifinale, la statunitense Coco Gauff ha vinto per due set a zero con il punteggio di 6-4, 7-5 contro la ceca Karolina Muchova in circa due ore di gioco. Nel primo set Gauff era volata addirittura sul 5-1, Muchova era però stata bravissima a rispondere con altrettanti break risalendo sul 4-5, prima che Gauff reagisse a sua volta e con un contro-break sul servizio di Muchova chiudesse i conti sul 6-4. Nel secondo set abbiamo avuto break e contro break all’ottavo e nono game, poi tutto si è deciso al dodicesimo, con Gauff avanti 6-5 e capace di strappare il servizio a Muchova per il 7-5 al quinto break (e match) point.

La seconda semifinale vedeva invece affrontarsi Aryna Sabalenka e Madison Keys e la tennista bielorussa ha vinto in rimonta per 0-6, 7-6 (1), 7-6 (10) una partita incredibile, durata oltre due ore e mezza, nella quale Sabalenka ha avuto il merito di rialzarsi da un primo set per lei disastroso, con un 6-0 Keys che si commenta da sé. Nel secondo parziale ci sono stati ben due break per parte, Keys era arrivata a servire per il match sul 5-4 ma qui ha subito il secondo break della bielorussa e così tutto si è deciso in un tie-break senza storia, dominato per 7-1 da Sabalenka. Il terzo set invece ha visto un break per parte e quindi di nuovo il tie-break ha stabilito la vincitrice dell’intera partita. In questo caso si deve arrivare a 10 e Sabalenka si è imposta comunque senza eccessivi patemi per 10-5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA