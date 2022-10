Diretta/ Gelbison Foggia streaming video tv: Satanelli in crisi (Serie C)

DIRETTA GELBISON FOGGIA: SFIDA EQUILIBRATA!

Gelbison Foggia, in diretta sabato 8 novembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie C. Satanelli ancora in crisi e reduci da un’altra sconfitta in campionato, quella subita a Taranto nel derby pugliese. In Coppa Italia il Foggia ha superato l’ostacolo Picerno ai calci di rigore ma nella classifica del girone C i rossoneri dividono ancora il terzultimo posto in classifica con il Messina.

Dall’altra parte la Gelbison è riuscita ad avanzare fino al decimo posto in classifica grazie a 2 vittorie consecutive contro altre formazioni pugliesi, prima il 3-0 al Taranto e poi il colpo esterno sul campo dell’Audace Cerignola, successi che hanno allontanato i cilentani dalla parte bassa della classifica. Le due squadre si ritrovano di fronte in campionato dopo la stagione 2019/20 in Serie D: all’andata il Foggia sconfisse 3-0 la Gelbison, il ritorno non si disputò per la sospensione del campionato a causa dell’emergenza Covid.

PROBABILI FORMAZIONI GELBISON FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Gelbison Foggia, match che andrà in scena allo stadio Marcello Torre di Pagani. Per la Gelbison, Gianluca Esposito schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vitale; Gigli, Cargnelutti, Bonalumi; Kyrimateng, Ambro, Uliano, Loreto; Di Fiore, Sorrentino, De Sena. Risponderà il Foggia allenato da Roberto Boscaglia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Nobile; Garattoni, Malomo, Di Pasquale, Costa; Frigerio, Odjer, Di Noia; Peralta, D’Ursi; Vuthaj.

GELBISON FOGGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gelbison Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria della Gelbison con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.

