Diretta Genk Juventus Primavera/ Streaming video tv: spareggio in Youth League

DIRETTA GENK JUVENTUS PRIMAVERA: JUVE IN CERCA DI RISCATTO!

Genk Juventus Primavera, diretta dall’arbitro serbo Miloš Milanović, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 8 febbraio 2023, presso la KRC Genk Arena – Stadium B naturalmente della città belga di Genk per gli spareggi della Youth League 2022-2023. Ci sarà anche il fascino della partita secca a caratterizzare la diretta di Genk Juventus Primavera: chi vince, conquisterà la qualificazione per il turno successivo della Youth League, mentre la sconfitta sancirà l’eliminazione e di conseguenza in caso di pareggio al triplice fischio finale si dovrà procedere poi a tempi supplementari ed eventuali calci di rigore per decretare una squadra vincitrice.

Genk Juventus Primavera vedrà i belgi nei panni dei padroni di casa, come prevede il regolamento della Uefa Youth League dal momento che il Genk ha superato i primi due turni del cosiddetto Domestic Champions Path (il cammino dedicato alle squadre campioni nazionali Primavera), con i bianconeri che invece sono stati secondi nel proprio girone del cosiddetto Champions League Path, che coincideva con il gruppo dei “grandi”. La Juventus Primavera tuttavia ci arriva male, dal momento che nello scorso turno di campionato ha perso per 1-5 in casa contro la Fiorentina, ma oggi ci sarà il fascino di una sfida secca contro una rivale ovviamente non molto conosciuta: che cosa ci riserverà la diretta di Genk Juventus Primavera?

DIRETTA GENK JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genk Juventus Primavera sarà fornita dai canali satellitari di Sky Sport: l’appuntamento per questa partita della Youth League sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, il servizio di diretta streaming video di Genk Juventus Primavera tramite l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. I profili social bianconeri saranno un’altra fonte di informazioni sul match, insieme al sito della Uefa nella sezione riservata alla Youth League.

PROBABILI FORMAZIONI GENK JUVENTUS PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire cosa ci possono dire le probabili formazioni per la diretta di Genk Juventus Primavera, almeno per quanto riguarda i giovani bianconeri. Il mister Paolo Montero deve fare i conti con le conseguenze del tracollo contro la Fiorentina, anche se molti interpreti potrebbero essere gli stessi nel modulo 4-3-3, a cominciare dal portiere Daffara, mentre la difesa a quattro dovrebbe essere formata da Valdesi terzino destro, i due centrali Domanico e Dellavalle, infine a sinistra Rouhi.

A centrocampo i componenti del terzetto di titolari della Juventus Primavera potrebbero essere Boende, Ripani e il numero 10 Hasa, autore dell’unico gol bianconero contro i viola, mentre in attacco ipotizziamo il tridente con Mbangula ala destra, Yildiz sulla fascia mancina e in mezzo a loro il numero 9 Turco, che dovrebbe essere il centravanti titolare.

