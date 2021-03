Diretta/ Genoa Atalanta (Primavera) streaming video e tv. La rimonta dei Campioni

DIRETTA GENOA ATALANTA PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Genoa Atalanta, in diretta sabato 6 marzo 2021 alle ore 13.00 presso il Begato 9 Stadium, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. I Campioni d’Italia in carica cercano la rimonta in un momento molto delicato della stagione: grazie a una striscia di risultati positivi dalla ripresa del campionato l’Atalanta è riuscita a riagganciare la zona play off, ma è stata raggiunta nell’ultimo turno al sesto posto dal Milan, a causa della sconfitta interna contro la Spal che ha interrotto una serie di 5 risultati utili consecutivi, composta da 4 vittorie e un pareggio. Una frenata forse fisiologica dopo un grande sforzo, l’Atalanta proverà ora a ripartire in casa di un Genoa che al momento si è assestato 2 punti sopra la zona play out. Dopo la vittoria in casa dell’Ascoli i rossoblu sono riusciti a fare risultato anche sul campo del Sassuolo: la squadra di Chiappino sta riuscendo a ritrovare solidità anche se le distanze in coda alla classifica sono ancora molto strette e rilassamenti non sono auspicabili in questa fase della stagione.

DIRETTA GENOA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Atalanta Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Genoa e Atalanta Primavera presso il Begato 9 Stadium. I padroni di casa allenati da Luca Chiappino scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Agostino; Gjini, Piccardo, Dumbravanu; Boli, Eyango, Turchet, Cenci, Boci; Della Pietra, Cleonise. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Massimo Brambilla con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Gelmi, Renault, Ceresoli, Sidibe, Scanagatta, Scalvini, Grassi, Gyabuaa, Italeng, Vorlicky, Kobacki.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Genoa e Atalanta Primavera, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.10 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.60 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.05 volte la posta scommessa.

