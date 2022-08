DIRETTA GENOA BENEVENTO/ Streaming video tv: esordio in Coppa Italia per il grifone

DIRETTA GENOA BENEVENTO: ANTICIPO DI SERIE B

La diretta di Genoa Benevento di oggi, lunedì 8 agosto alle ore 17:45, verrà seguita dal nostro giornale come prima partita ufficiale del Grifone. Nelle amichevoli il Genoa di Blessin ha impressionato con la vittoria sorprendente contro la Lazio, sul segno di Massimo Coda, autore di ben tre gol. Un attaccante che viene da due capocannoniere vinti nelle ultime due stagioni in giallorosso. Giallorosso non del Benevento bensì del Lecce. Tuttavia, però, Massimo Coda ha un passato anche con i giallorossi del Benevento.

Difatti Massimo Coda, attaccante di Cava de Tirreni, ha giocato ben tre stagioni in Campania al Benevento. Totale di 34 gol tra Serie B e massima serie (solamente 4 dei 34 in Serie A). Dopo Benevento, dopo che era arrivato dalla Salernitana, è passato al Lecce. Dopo due titoli da capocannoniere e massima serie conquistata, il trasferimento al Genoa dove ci si aspettano tantissime cose e soprattutto gol, La sfida Genoa Benevento sarà diretta da Andrea Colombo della sezione di Como. Assistenti saranno Vecchi (Lamezia Terme) e Vono (Soverato), quarto uomo Fiero (sezione di Pistoia, Can C). Al VAR andrà Nasca (Bari), come AVAR Longo (Paola).

GENOA BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La Coppa Italia il prossimo 8 agosto mette di fronte Genoa ed il Benevento; poi il campionato con la prima giornata che proporrà la sfida tra il Genoa ed il Venezia allo stadio Penzo, nel primo big match di questa Serie B, o forse A2 visto il livello di squadre storiche e no presenti come Parma, Palermo, Brescia, Cagliari e le stesse Genoa, Venezia e Benevento. I tifosi ed amanti del Genoa e della Serie B potranno assistere al match? Chiaramente si, lo Stadio Ferraris accoglierà il match.

E per chi è in vacanza oppure abita a Benevento? Nessun problema, la diretta Genoa Benevento sarà trasmessa in tv su Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity e sul sito Sportmediaset.it. Niente disperazione, quindi, per coloro che non riusciranno a comprare il biglietto allo stadio per il match, la partita sarà visibile senza alcun problemi in chiaro e senza costi aggiuntivi. Occorre solo una una smart tv, oppure qualsiasi dispositivo elettronico ed il tifoso del Genoa e del Benevento, e non solo, potrà assistere indisturbato alla partita senza neppure scendere di casa di casa.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA BENEVENTO

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni della diretta Genoa Benevento. Lo schieramento del grifone che presenta tra i pali Semper. Difesa a 3 con Dragusin a destra arrivato dalla Juventus per la trattiva che ha portato, a Torino, Cambiaso; Bani al centro ed a sinistra provato il giovane Vogliacco. Centrocampo con Hefti e Czyborra sulle fasce; interni di centrocampo Galdames, Badelj e Frendrup che si gioca la maglia dal primo con Calò, quest’ultimo, però, oltre ad essere un ex del match è anche in uscita con il Palermo alla finestra. Massimo Coda è certo della sua maglia dal primo minuto con Gudmundsson pronto ad assisterlo.

Aspettando la messa in onda della diretta Genoa Benevento, diamo un occhio in casa dei campani: lo schieramento prevede tra i pali la staffetta tra il duo Paleari-Manfredini. Difesa affidata a Glik, adesso punto fermo di Fabio Caserta. Con lui in difesa Barba, Foulon e l’ex Carpi Letizia. Centrocampo a 3 con il regista che sarà Mattia Viviani e Tello ed Acampora, tallonato da Ionita, per il ruolo da mezz’ala. Tridente offensivo formato dal fratello di Lorenzo Insigne, Roberto; Improta ed il nuovo acquisto direttamente da Genova, ma sponda blucerchiata, Antonino La Gumina. Una sorta di derby per quest’ultimo.

GENOA BENEVENTO: LE QUOTE

Le quote della diretta Genoa Benevento, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, vedono il Genoa in vantaggio, per i bookmakers, rispetto al Benevento. Per l’agenzia Snai, la vittoria del Genoa è data 1.92; il pari (X) dato a 3.40 mentre la vittoria esterna del Benevento con una quota molto alta (3.65).

Decisamente diverse le quote della diretta Genoa Benevento di Sisal Matchpoint che crede meno alla vittoria del Genoa con il valore di 2.10, nonché il sito che ha la quota più alta per il grifone; pareggio dato a 3.20; mentre scende la quota della vittoria delle streghe di Fabio Caserta a 3.50 che, secondo invece Unibet, ma anche Eurobet, è pagato addirittura 3.70. Alla luce, difatti possiamo dire che le quote vedono il Genoa in vantaggio, per i bookmakers, rispetto al Benevento.











