DIRETTA COMO PARMA, SI RIPARTE DAL SINIGAGLIA

È tornata la Serie A dopo la sosta Nazionali: alle ore 15:00 di sabato 19 ottobre 2024 scenderà in campo la diretta Como Parma, una sfida tra due formazioni molto interessanti e anche piacevoli da vedere allo stadio Sinigaglia. I comaschi hanno interrotto la striscia positiva di tre risultati utili consecutivi composta dalle vittorie per 3-2 contro Atalanta e Verona più il pareggio col Bologna. La sconfitta che ha tolto il quarto sigillo è stata quella con il Napoli al Maradona.

Il Parma invece è ferma ad una sola vittoria, quella prestigiosa con il Milan per 2-1. All’inizio i crociati sembrava potessero togliersi qualche soddisfazione in più, ma in realtà da quei tre punti sono arrivate tre sconfitte e due pareggi.

DOVE VEDERE DIRETTA TV COMO PARMA, STREAMING VIDEO

Dove si potrà vedere la diretta Como Parma? Essendo in esclusiva su DAZN, la gara sarà visibile solo lì e non su Sky. Se invece preferite la diretta Como Parma in streaming, sempre attraverso DAZN c’è la possibilità di assistere all’evento sull’applicazione o sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI COMO PARMA

Eccoci al paragrafo riguardante le probabili formazioni della diretta Como Parma. I comaschi scenderanno in campo con il 4-2-3-1 di Fabregas: in porta Audero, difesa a quattro composto da Van der Brempt, Dossena, Kempf e Moreno. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Sergi Roberto e Perrone mentre Strefezza, Paz e Fadera saranno alle spalle di Cutrone.

Stesso modulo per il Parma che tra i pali affida i guantoni a Suzuki. Qualche metro più avanti al portiere giapponese ci sarà il quartetto Hainaut, Delprato, Balogh e Valeri. In mediana ecco Sohm e Bernabé con Man, Hernani e Cancellieri sulla trequarti. Davanti Bonny.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE COMO PARMA

Infine, diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Como Parma. I biancoblu sono dati a 1.95 e sono dunque da considerare i favoriti secondo i bookmakers. Il segno X del pareggio è offerto a 3.60 mentre il 2 fisso a 3.80. Entrambe le squadre a segno? Il Gol è offerto a 1.57 contro i 2.25 del No Gol, esito opposto. Chiudiamo con Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.67 e 2.20.