Diretta/ Genoa Bologna (Serie A) streaming video tv: match che scotta

DIRETTA GENOA BOLOGNA: SFIDA DELICATA!

Genoa Bologna, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, in programma sabato 9 gennaio 2021 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Partita che scotta a Marassi col Genoa che cerca punti salvezza disperatamente: i rossoblu perdendo a Sassuolo hanno incassato il primo ko della nuova era Ballardini, col tecnico che era partito ottimamente vincendo in casa dello Spezia e pareggiando in casa contro la Lazio. La situazione nelle retrovie della classifica è comunque ancora molto complicata, non può certo dalla sua regalare punti il Bologna che ha registrato in settimana lo sfogo del tecnico Mihajlovic, scontento del trattamento riservato dagli arbitri per tutto il campionato. L’ultimo pari subito in extremis contro l’Udinese ha sicuramente amareggiato allenatore e tifosi, il Bologna resta a distanza dagli ultimi tre posti ma dovrà provare ad avere maggiore continuità per evitare che una classifica fin qui imprevedibile non possa portare risvolti sgraditi ai felsinei, da qui alle prossime settimane.

DIRETTA GENOA BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Bologna sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA BOLOGNA

Le probabili formazioni di Genoa Bologna, sfida che andrà in scena presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Davide Ballardini con un 3-5-2: Perin; Bani, Masiello, Criscito; Zappacosta, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Scamacca, Shomurodov. Gli ospiti guidati in panchina da Sinisa Mihajlovic schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Da Costa; Tomiyasu, Paz, Danilo L., Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Palacio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Genoa e Bologna, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 3.00, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.40, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.35.

