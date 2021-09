DIRETTA/ Genoa Cagliari Primavera video streaming tv: arbitra Valerio Maranesi

DIRETTA GENOA CAGLIARI PRIMAVERA: ARBITRO

Oggi la diretta di Genoa Cagliari primavera sarà affidata all’arbitro della sezione aia di Ciampino Valerio Maranesi, che pur sarà in terra ligure con gli assistenti Vitali e Lipari. Volendo ora conoscere meglio il primo direttore di gara, scopriamo che in stagione Maranesi non ha ancor fatto il suo debutto stagionale: l’anno sorso pure ha messo da parte ben 23 direzioni di cui 5 per il primo campionato giovanile (dove ha pure deciso di 14 ammonizioni e 4 calci di rigore).

Aggiungiamo che in carriera l’arbitro ha collezionato ben due precedenti con il Genoa primavera (diretto l’ultima volta nella stagione 2019-20), mentre sono ben sei i testa a testa raccolti con il Cagliari primavera, seguito da Maranesi anche nello scorso campionato (nello specifico nella sfida tra i sardi e la Juventus). (agg Michela Colombo)

DIRETTA GENOA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Cagliari Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia SoloCalcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

RISULTATO INCERTO!

Genoa Cagliari, in diretta sabato 11 settembre 2021 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Begato 9, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato Primavera 1. Le due formazioni tornano in campo dopo la sosta e dopo quello che era stato un esordio positivo in campionato. E’ partita addirittura con una goleada la stagione dei giovani Grifoni, il Genoa ha infatti fatto un sol boccone del Pescara vincendo 6-0 alla prima giornata, con reti messe a segno da Gjini, Bamba, Boiga, Besaggio, Sahli e un’autorete. Una vera sinfonia del gol a dimostrazione della voglia dei rossoblu di competere per i play off in questa stagione.

Al Cagliari è invece mancata la vittoria ma è arrivato comunque un pari in casa contro il Lecce, formazione neopromossa nel campionato Primavera 1. I sardi erano andati sotto a inizio ripresa ma sono poi riusciti a riequilibrare le sorti del match con una rete di Palomba. Il tecnico Agostini chiederà ai suoi maggiore continuità rispetto alla scorsa stagione, in cui il Cagliari ha funzionato a strappi, riuscendo comunque a restare lontano dalle ansie della zona retrocessione ma senza puntare a qualcosa in più della salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Genoa Cagliari Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Begato 9. Per il Genoa, Luca Chiappino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mitrovic; Gjini, Magliocca, Bolcano, Boci; Delle Piane, Paiella, Sadiku; Besaggio, Bamba, Boiga. Risponderà il Cagliari allenato da Alessandro Agostini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: D’Aniello; Zallu, Secci, Obert, Palomba; Kourfalidis, Conti, Delpupo; Cavuoti, Desogus, Yanken.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Begato 9, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.



