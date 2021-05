Diretta Genoa Cagliari Primavera/ Streaming video tv: liguri favoriti?

DIRETTA GENOA CAGLIARI: SOGNO PLAY OFF!

Genoa Cagliari Primavera, in diretta alle ore 12.30 di oggi, domenica 2 maggio 2021, si gioca per la 21^ giornata del campionato Primavera 1, che entra soltanto adesso nell’ultimo terzo del proprio sofferto cammino cominciato a settembre dell’anno scorso e caratterizzato da moltissime interruzioni. Ci avviciniamo alla diretta di Genoa Cagliari Primavera tenendo naturalmente conto dei risultati della scorsa giornata, nella quale il Genoa aveva pareggiato per 0-0 sul campo del Bologna mentre il Cagliari è stato sconfitto per 2-0 in casa dell’Inter.

Più in generale, dobbiamo osservare che il Genoa Primavera ha 28 punti e dunque può ancora inseguire un posto ai playoff, mentre il Cagliari a quota 24 non è di molto distante dai rossoblù liguri ma forse deve guardarsi soprattutto alle spalle. Molto dipenderà proprio dalla partita di oggi: Genoa Cagliari Primavera potrebbe proiettare i padroni di casa verso le zone nobili della classifica oppure dare serenità ai sardi. Ma naturalmente non potranno avverarsi entrambe le cose…

DIRETTA GENOA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Genoa Cagliari Primavera sarà come sempre garantita da Sportitalia, casa del campionato Primavera 1, in questo caso sul canale SI Solocalcio. Inoltre, tifosi ed appassionati di calcio giovanile avranno a disposizione pure la diretta streaming video, che sarà garantita dalla App di Sportitalia oppure sul sito Internet ufficiale dell’emittente www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CAGLIARI PRIMAVERA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Genoa Cagliari Primavera. I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con un modulo 3-5-2 che potrebbe vedere titolari Serpe, Dumbravanu e Gjini nella retroguardia a tre davanti al portiere Agostino; poi una folta linea di centrocampo a cinque con Dellepiane, Eyango, Besaggio, Sadiku e Boci da destra a sinistra, infine nel tandem d’attacco i titolari potrebbero essere Kallon e Della Pietra. Per quanto riguarda gli ospiti del Cagliari, disegniamo invece un modulo 4-2-3-1 che potrebbe avere i seguenti interpreti: Ciocci in porta; difesa a quattro composta da Piga, Iovu, Boccia e Michelotti; Conti e Kourfalidis dovrebbero formare la coppia in mediana mentre Luvumbo, Delpupo e Desogus dovrebbero agire sulla trequarti, in supporto alla prima punta Contini.

