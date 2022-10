Diretta/ Genoa Cagliari, streaming video tv: scontro diretto (Serie B)

DIRETTA GENOA CAGLIARI: LIGURI FAVORITI!

Genoa Cagliari, in diretta venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Marassi di Genova, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Una sfida importante per entrambe le squadre, retrocesse nella passata stagione e con l’obiettivo di tornare subito nella massima serie.

Il Genoa ha raccolto 14 punti nelle prime sette giornate, frutto di quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il Grifone nell’ultimo turno ha superato 0-2 la Spal di Venturato grazie alle reti siglate dal solito Coda e dall’islandese Gudmundsson. Il Cagliari, invece, è a quota 10 punti, frutto di tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Il Casteddu è reduce dalla pesante sconfitta interna per 1-4 contro il Venezia.

GENOA CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Genoa Cagliari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Genoa Cagliari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CAGLIARI

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Genoa Cagliari, al via tra pochi minuti. Partiamo dalla formazione allenata da Blessin, schierata con il 4-2-3-1: Martinez, Sabelli, Ilsanker, Vogliacco, Pajac, Frendrup, Strootman, Yalcin, Aramu, Gundmundsson, Coda. Passiamo adesso alla compagine ospite, in campo con il 4-3-3: Radunovic, Zappa, Goldaniga, Altare, Barreca, Nandez, Deiola, Rog, Pereiro, Pavoletti, Mancosu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Genoa Cagliari vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento le quote proposte dall’agenzia Eurobet: la vittoria del Genoa è a 1,90, il pareggio è a 3,40, mentre la vittoria del Cagliari è a 4,20. Passiamo adesso ai dati sul numero dei gol: l’Under 2,5 è a 1,75, mentre l’Over 2,5 è a 1,95. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,80 e 1,90.

