Diretta/ Genoa Fiorentina streaming video tv: viola per sognare (Serie A)

DIRETTO GENOA FIORENTINA: SFIDA SPETTACOLO!

Genoa Fiorentina, in diretta sabato 18 settembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie A. Le due squadre si affrontano dopo aver raccolto successi molto importanti: la doppietta di Momo Fares a Cagliari ha messo il sigillo sulla gran rimonta del Genoa contro i sardi, da 2-0 a 2-3 e soprattutto ai primi punti ottenuti in classifica dagli uomini di Ballardini, che ora cercheranno di trovare il passo che nella scorsa stagione, dopo un pessimo avvio, ha permesso loro di ottenere una salvezza abbastanza comoda.

Gran colpo esterno anche per la Fiorentina, passata con due rigori di Vlahovic in casa dell’Atalanta. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Roma la squadra di Vincenzo Italiano ha raccolto 6 punti e soprattutto ha iniziato a far vedere sprazzi di gioco decisamente convincente sotto la guida del nuovo allenatore. Il 3 aprile scorso le due squadre hanno pareggiato 1-1 nell’ultimo precedente a Marassi, il Genoa ha battuto per l’ultima volta la Fiorentina in casa con il 2-1 del primo settembre 2019, i Viola non passano in casa dei Grifoni dal 2-3 del 6 maggio 2018.

DIRETTO GENOA FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Fiorentina sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA FIORENTINA

Le probabili formazioni di Genoa Fiorentina, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Davide Ballardini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sirigu; Maksimovic, Vanheusden, Criscito; Cambiaso, Sturaro, Rovella, Hernani, Fares; Destro, Pandev. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Luigi Ferraris di Genova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.



