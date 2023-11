DIRETTA/ Genoa Frosinone Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 11 novembre 2023)

DIRETTA GENOA FROSINONE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Come possiamo presentare la diretta di Genoa Frosinone Primavera? Ci resta qualche minuto per analizzare le statistiche nel campionato Primavera 1 di liguri e ciociari. Cammino che possiamo definire dignitoso per il Genoa Primavera, che ha raccolto infatti finora 11 punti in classifica con tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, mentre i gol segnati sono diciotto e consentono alla differenza reti del Genoa di essere positiva (+3) a fronte dei quindici al passivo.

Purtroppo il Frosinone Primavera sta facendo invece decisamente peggio, infatti troviamo i giovani ciociari a quota 1 punto in classifica, frutto evidentemente di un solo pareggio a fronte di ben otto sconfitte su nove partite giocate finora, senza vittorie e con una pessima differenza reti (-15), a causa di nove gol segnati ma soprattutto già ventiquattro invece al passivo. I numeri ci dicono questo, almeno sulla carta: parola al campo, finalmente la diretta di Genoa Frosinone Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GENOA FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Frosinone Primavera non sarà disponibile, anche se ovviamente la modalità per seguire la partita del campionato 1 esiste: infatti è Sportitalia a occuparsi del torneo Under 19, per la gara in questione però lo farà soltanto con il servizio di diretta streaming video. Nello specifico, potrete consultare il sito di Sportitalia (sportitalia.com) oppure visitare il canale SI Solo Calcio, che da qualche anno è presente soltanto sul web in mobilità; la terza opzione è quella di installare e attivare l’app Sportitalia sui vostri dispositivi mobili, come sempre PC, tablet e smartphone.

UN SOLO PUNTO PER I LAZIALI

Genoa Frosinone Primavera sarà in diretta dallo stadio “Ferruccio Chittolina” di Vado Ligure, alle ore 14:00 di sabato 11 novembre 2023 per la decima giornata del campionato Primavera 1 2023-2024. Partita che, almeno sulla carta, sembra propendere verso la sponda ligure: i rossoblù, infatti, hanno ottenuto un bottino di undici punti fino a questo momento. Dieci lunghezze in più dei ciociari che, loro malgrado, occupano l’ultima posizione con un solo punto all’attivo, ottenuto due settimane fa a Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA FROSINONE PRIMAVERA

Per Genoa Frosinone Primavera il tecnico dei padroni di casa Andrea Agostini dovrà valutare le condizioni di Arboscello, non al meglio. In casa giallo-azzurra, invece, Angelo Gregucci spera di invertire la rotta e si affiderà ad Avella tra i pali e a Voncina al centro dell’attacco.

DIRETTA GENOA FROSINONE PRIMAVERA: LE QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Genoa Frosinone Primavera secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti i liguri tanto che il segno 1 per la vittoria è quotato a 1.40, mentre il segno 2 per un successo dei ciociari è proposto a 4.50. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, dal momento che il segno X è proposto a 3.70 volte la posta in palio oggi.











