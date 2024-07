DIRETTA GENOA MANTOVA: SI INIZIA A FARE SUL SERIO!

Dopo l’antipasto di Serie A, arriva oggi un’altra intrigante amichevole per il Grifone: alle ore 17:00 di giovedì 25 luglio si gioca la diretta Genoa Mantova, siamo sempre al Carlo Benatti di Moena dove la squadra di Alberto Gilardino sta svolgendo la sua preparazione estiva che in questo momento sta procedendo molto bene, come ci dimostra il 3-1 al Venezia nel test svolto sabato. Il Genoa oggi si confronta con un’altra avversaria non indifferente: il Mantova infatti potrebbe rappresentare la grande sorpresa della prossima Serie B.

Intanto è tornato in cadetteria dominando il girone di Serie C e alla guida ha un Davide Possanzini che ora vuole confermarsi anche al piano di sopra, e potrebbe essere lanciato verso una bella carriera. Scopriremo se sarà così con il passare degli anni, nel frattempo ovviamente bisogna parlare soprattutto della diretta di Genoa Mantova e allora, mentre aspettiamo che le due squadre scendano sul terreno di gioco di Moena, ipotizziamo in che modo potrebbero farlo valutando nel dettaglio le probabili formazioni dell’amichevole.

DIRETTA GENOA MANTOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Le informazioni pervenute circa la diretta tv di Genoa Mantova ci dicono che l’amichevole di oggi non dovrebbe essere disponibile: non ci sono emittenti che hanno acquistato i diritti per mandare in onda il test di Moena, di conseguenza non dovrebbe essere utilizzabile nemmeno un servizio di diretta Genoa Mantova in streaming video, il che rimanda inevitabilmente alla consultazione, per avere qualche informazione utile sull’amichevole, degli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, facendo riferimento in particolar modo alle pagine di Facebook e X, cioè il vecchio Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MANTOVA

Solito 3-5-2 per Gilardino che nella diretta Genoa Mantova potrebbe puntare su Sommariva come portiere, in difesa attenzione alla possibilità di una linea molto giovane nella quale eventualmente potrebbero trovare spazio De Winter, Matturro e Marcandalli, chiaramente siamo appunto nel campo delle ipotesi e questo vale anche per gli altri ruoli, per esempio sugli esterni con Zanoli e Pajac che potrebbero avere una maglia, senza dimenticarsi di Hefti, Sabelli e Aaron Martin. In mezzo al campo Badelj e Bohinen si dividono i compiti in regia, poi spazio a Thorsby, Melegoni o Jagiello con Malinovskyi, Gudmundsson e Messias che possono essere in ballottaggio per una maglia al fianco di Vitinha o Kelvin Yeboah.

Possanzini fa giocare il Mantova con un modulo speculare: Marco Festa il portiere, linea difensiva nella quale Cella o Solini possono andare ad affiancare Brignani e Redolfi confermati rispetto alla passata stagione, poi sulle corsie potremmo vedere un giocatore più offensivo come Fiori che può giocare a destra come a sinistra, sull’altro versante dunque giocherebbe un terzino e qui il ballottaggio riguarda Panizzi e Radaelli, senza dimenticarsi di Maggioni. In mezzo possiamo citare Burrai, Wieser e Trimboli con Artioli e Cristiano Bani a giocarsi la maglia, davanti Davis Mensah come seconda punta a supportare Leonardo Mancuso.