DIRETTA GENOA VENEZIA/ Video streaming tv: partita di grande tradizione (amichevole, oggi 20 luglio 2024)

DIRETTA GENOA VENEZIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Genoa Venezia è non solo un antipasto di Serie A, ma anche una partita che chiaramente ha parecchi precedenti: nello specifico ne contiamo ben 50 con la metà esatta delle partite vinta dal Grifone, sono invece appena 9 i successi del Venezia con 16 pareggi. Le ultime gare sono quelle della Serie B 2022-2023, stagione in cui il Genoa aveva centrato la promozione con Alberto Gilardino che aveva preso il posto di Alexander Blessin; qui i rossoblu avevano vinto entrambe le volte, 2-1 al Penzo e 1-0 a Marassi. Invece abbiamo due pareggi negli ultimi incroci in Serie A: ci riferiamo a poco tempo fa, stagione 2021-2022.

Calciomercato Inter/ Tentativo in prestito per Gudmundsson. Dumfries rinnova fino al 2028 (20 luglio 2024)

Era terminata senza reti la partita disputata allo stadio Luigi Ferraris; al ritorno invece 1-1 con i gol segnati nel primo tempo da Thomas Henry e Caleb Ekuban, gli allenatori erano Paolo Zanetti e il già citato Blessin e quel punto che Genoa e Venezia avevano raccolto era risultato inutile, perché come noto al termine del campionato entrambe le squadre erano retrocesse. Tra poco però si ritroveranno nella massima serie e andranno ancora a caccia di salvezza, certamente il Grifone avrà una marcia in più arrivando da un’ottima stagione al piano di sopra ma anche il Venezia ha le chance di rimanere in Serie A. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Venezia Real Vicenza (risultato finale 7-0): Pohjanpalo al volo (amichevole, 17 luglio 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA DI GENOA VENEZIA IN STREAMING VIDEO TV

Stando alle indicazioni che erano state fornite nei giorni scorsi, la diretta tv di Genoa Venezia dovrebbe essere disponibile: la prima amichevole estiva del Grifone è andata in scena sulla televisione ligure Telenord e dunque anche quella odierna potrebbe essere garantita su questa emittente, ricordando che in assenza di un televisore potrete assistere al match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente visitando il sito ufficiale della stessa Telenord, naturalmente con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

Calciomercato Genoa News/ Per Leo Roman si cerca l'accordo, Retegui può restare (oggi 15 luglio 2024)

GENOA VENEZIA: ANTIPASTO DI SERIE A!

Con la diretta di Genoa Venezia vivremo un vero e proprio antipasto della prossima Serie A: l’amichevole estiva si gioca alle ore 17:00 di sabato 20 luglio 2024, siamo a Moena e dunque altro test in quota per le due squadre, che si sono già rivelate nei giorni scorsi. Il Genoa ha avuto una sgambata con il Fassa, amichevole tradizionale che la squadra di Alberto Gilardino ha comprensibilmente vinto in maniera esagerata, rifilando un 17-1 alla squadra locale ma oggi alzando decisamente la posta, vista l’avversaria.

Il Venezia, neopromosso in Serie A, ha aperto le danze mercoledì con un 7-0 al Real Vicenza: anche per i lagunari si trattava di un test poco probante ma oggi finalmente avremo una prima indicazione reale, visto che appunto le due squadre si affronteranno poi in campionato. Aspettiamo allora che prenda il via la diretta di Genoa Venezia, una delle prime amichevoli davvero intense in questa estate; intanto, come sempre, possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che i due allenatori opereranno sul terreno di gioco di Moena, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA VENEZIA

Per quanto riguarda la diretta di Genoa Venezia, Gilardino dovrebbe come sempre puntare sul 3-5-2: scelte ovviamente da valutare ma possiamo puntare su Leali in porta con una difesa nella quale agirebbero De Winter, Bani e Vasquez, poi i due esterni che partono da centrocampo e possono essere Zanoli e Pajac (o Czyborra), Bohinen a fare da regista stretto tra le mezzali Melegoni e Thorsby, davanti a dire il vero possono tornare utili Messias e Aramu che possono giocare anche come interni in mediana, Gudmundsson e Kelvin Yeboah potrebbero comunque avere le maglie.

Nel Venezia di Eusebio Di Francesco si gioca con il 4-3-3: Joronen viene protetto da Svoboda e Altare mentre i due terzini oggi possono essere Candela e Afonso Peixoto che si alterneranno con Zampano e Ullmann, Tessmann cercato dall’Inter resta per ora in Laguna e dunque gioca in mezzo insieme a Fiordilino e Busio, con Jajalo e Ellertsson in alternativa (oltre a Crnigoj), da valutare poi il tridente offensivo nel quale Pohjanpalo agisce da prima punta e gli esterni potrebbero essere Nicholas Pierini e Bjarkason, ma sappiamo che l’allenatore del Venezia può anche cambiare modulo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA