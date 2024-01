DIRETTA/ Frosinone Cagliari (risultato 0-0) video streaming tv: subito Zortea, si gioca! (21 gennaio 2024)

DIRETTA FROSINONE CAGLIARI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Presentiamo la diretta di Frosinone Cagliari ricordando che la squadra ciociara, in una crisi apparentemente profonda, accoglie il Cagliari, che ha accumulato cinque punti nelle ultime tre partite, ottenuti da due pareggi e una vittoria meritata contro il Bologna nell’ultima uscita. I rossoblù non riescono a evitare una striscia di sconfitte in Serie A da febbraio 2022. Inoltre, nei tre precedenti incontri in Serie A, i sardi mantengono l’imbattibilità, registrando due vittorie e un pareggio. La partita di andata è già entrata nella storia della Serie A, con il sorprendente recupero del Cagliari dopo essere stato in svantaggio di tre gol, diventando la prima partita ribaltata dopo il 70′ con vittoria sarda passando dallo 0-3 al 4-3.

DIRETTA/ Frosinone Sassuolo Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (21 gennaio 2024)

Dall’altra parte, il Frosinone, guidato da Di Francesco, ha subito cinque sconfitte consecutive, eguagliando la serie negativa fatta registrare in Serie A nell’ottobre del 2018. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali, poi via alla diretta di Frosinone Cagliari! FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, S. Romagnoli, Gelli; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier. Allenatore: Eusebio Di Francesco CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena; Nandez, Makoumbou, Prati, Sulemana, Azzi; N. Viola, Petagna. Allenatore: Claudio Ranieri (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Cagliari Monza Primavera streaming video e tv. Sardi da play off (21 gennaio 2024)

FROSINONE CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Frosinone Cagliari sarà visibile sulla piattaforma di Dazn, previo abbonamento poiché come ormai è risaputo sono loro a detenere i diritti per i prossimi anni sul campionato italiano. In alternativa questa sfida è in coesclusiva con Sky, sui canali sportivi dal 201 in poi.

FROSINONE CAGLIARI: RISULTATO INCERTO, SFIDA APERTA!

Tutto è pronto per la diretta di Frosinone Cagliari si prospetta come una sfida cruciale per entrambe le squadre, impegnate nella lotta per evitare la zona retrocessione in Serie A. In programma oggi 21 gennaio 2024 alle ore 12:30, l’incontro si svolgerà sotto una pressione significativa, poiché tre punti potrebbero fare la differenza nella classifica di entrambe le squadre. Attualmente, il Frosinone occupa la quindicesima posizione in classifica, mentre il Cagliari si trova al diciassettesimo posto. La vicinanza delle due squadre in classifica aggiunge un elemento di tensione all’incontro, rendendolo una sfida fondamentale per entrambe le squadre, desiderose di allontanarsi dalla zona pericolosa della retrocessione.

Diretta/ Atalanta Frosinone (risultato finale 5-0): la Dea cala la manita (15 gennaio 2024)

Il Frosinone, guidato dal proprio allenatore e supportato dalla sua tifoseria, cercherà di sfruttare il vantaggio di giocare in casa per ottenere una vittoria che potrebbe fornire un impulso prezioso nella lotta per la permanenza nella massima serie del calcio italiano. D’altro canto, il Cagliari sarà determinato a conquistare tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona rossa, evidenziando la necessità di una prestazione convincente. Entrambe le squadre possono contare su giocatori chiave che possono fare la differenza in campo. Sarà interessante osservare come gli allenatori schiereranno le loro formazioni e come i giocatori risponderanno alla pressione di un match così significativo.

FROSINONE CAGLIARI: PROBABILI FORMAZIONI

Nel probabile scenario tattico della diretta di Frosinone Cagliari, entrambe le squadre si preparano a scendere in campo con formazioni che riflettono la loro strategia per ottenere i tre punti cruciali nella lotta per la salvezza in Serie A. Il Frosinone sembra orientato verso un modulo 4-2-3-1, con il giovane talento Cheddira posizionato come punta centrale. A supporto di Cheddira, ci saranno Soule e Harroui, due giocatori agili e tecnici capaci di creare opportunità offensive. La scelta tra Kaio Jorge e Cheddira potrebbe dipendere dalle esigenze di gioco dell’allenatore e dalla condizione fisica dei giocatori. Nel reparto difensivo del Frosinone, ci si potrebbe aspettare un approccio solido per arginare gli attacchi avversari, con il centrocampo che svolge un ruolo chiave nel fornire copertura alla difesa.

Da parte del Cagliari, sembra che si schiererà con un modulo 4-3-2-1, con Petagna come punta centrale supportato da Viola e Nandez. Questo suggerisce un approccio offensivo, con il trio che cercherà di creare varietà e imprevedibilità nel reparto d’attacco. La presenza di Augello sulla fascia potrebbe essere fondamentale per fornire cross precisi e creare opportunità per i compagni di squadra. Entrambe le squadre avranno la responsabilità di garantire solidità difensiva e al contempo cercare di capitalizzare sulle opportunità offensive. La sfida potrebbe essere decisa da singoli momenti di brillantezza o errori difensivi, e i tifosi possono aspettarsi un match avvincente e combattuto tra due squadre desiderose di ottenere punti cruciali nella loro lotta per la permanenza in Serie A.

FROSINONE CAGLIARI, LE QUOTE

La diretta di Frosinone Cagliari ha anche delle quote interessanti: su Bet365 il segno 1 che decreterebbe la vittoria ciociara viene data a 2,20. Mentre il pareggio contrassegnato dal segno X vale 3,2. Il Cagliari vincente invece viene dato a 2,8.











© RIPRODUZIONE RISERVATA