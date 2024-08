DIRETTA GENOA INTER, SAPORE DI DERBY PER GILARDINO

Spazio ai campioni d’Italia in carica: la diretta Genoa Inter apre la stagione di Serie A. Sabato 17 agosto 2024, alle ore 18:30, i rossoblu di Alberto Gilardino fresco di rinnovo ospiteranno l’Inter di Simone Inzaghi, reduce dal 20esimo Scudetto.

I liguri hanno già iniziato ufficialmente la propria stagione con la vittoria in Coppa Italia contro la Reggiana grazie al gol di Junior Messias, che è valso il passaggio del turno ai sedicesimi di finale dove sfideranno la Sampdoria, in un derby che manca dal 30 aprile 2022.

L’Inter invece sarà al debutto stagionale per quanto riguarda match ufficiali dopo un precampionato a due facce: i meneghini hanno vinto le prime tre gare amichevoli contro Lugano, Pergolettese e Las Palmas, salvo poi perdere con l’Al Ittihad e pareggiare con Pisa e Chelsea.

DOVE VEDERE GENOA INTER, DIRETTA TV STREAMING

Per chi è interessato a vedere la diretta Genoa Inter c’è da sapere che solamente Dazn trasmetterà l’incontro tra liguri e lombardi in questa prima di giornata di Serie A.

Lo stesso discorso vale per la diretta streaming con l’applicazione di Dazn che farà vedere il match su smartphone, tablet, computer e console di gioco.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER

Adesso è il momento delle probabili formazioni della diretta Genoa Inter. I rossoblu, allenati da Gilardino, si disporranno con il 3-5-2: in porta Gollini, terzetto arretrato composto da De Winter, Bani e Vásquez. Agiranno da esterni Zanoli e Martín mentre Malinovskyi, Badelj e Frendrup giocheranno in mediana. Il duo offensivo sarà Messias con Vitinha.

L’Inter si schiererà con lo stesso identico assetto tattico. Sommer tra i pali, Pavard con Bastoni braccetti con Acerbi al centro della difesa. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Darmian a destra e Dimarco a sinistro. Coppia che vince non si cambia: Thuram e Lautaro Martinez a guidare il reparto offensivo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GENOA INTER

Pochi dubbi sulle quote per la scommessa della diretta Genoa Inter. I favori del pronostico, nonostante siano in trsaferta, sono dalla parte dei nerazzurri a 1.53. Il pareggio è dato a quattro volte la posta in palio mentre l’1 fisso in favore del Genoa a 6.50.

C’è un leggero gap tra l’Over 2.5 a 1.89 e l’Under a 2.01 con i bookmakers che danno più chance al No Gol a 1.80 rispetto al Gol a 1.95.