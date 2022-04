DIRETTA/ Genoa Lazio video streaming tv: ci sono 103 precedenti solo in Serie A

DIRETTA GENOA LAZIO: I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Genoa Lazio, dobbiamo naturalmente ricordare che questa partita ha una lunghissima tradizione, tanto che nella sola Serie A si contano ben 103 precedenti, con un bilancio tutto sommato equilibrato, formato da 39 vittorie per la Lazio a fronte di 37 successi del Genoa più 27 pareggi. I rossoblù passano come prevedibile in vantaggio considerando solamente le 51 partite giocate in casa del Grifone, con un bilancio di 29 successi casalinghi del Genoa, undici successi esterni della Lazio e altrettanti pareggi.

La storia recente invece sorride ai biancocelesti, che hanno raccolto sei vittorie a fronte di due pareggi e altrettanti successi del Genoa nelle ultime dieci partite, giocate tutte dal mese di aprile 2017 in poi. La partita d’andata fu giocata venerdì 17 dicembre scorso, naturalmente allo stadio Olimpico della capitale, con vittoria casalinga per 3-1 della Lazio di Maurizio Sarri. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GENOA LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Genoa e Lazio, importantissima sia per la lotta all’Europa, sia per il raggiungimento della salvezza? La diretta Genoa Lazio si potrà vedere su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet. La gara di campionato, lunch match della domenica, si potrà però seguire anche su Sky. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

GENOA LAZIO: AI LIGURI SERVONO SOLO I 3 PUNTI!

Genoa Lazio, in diretta domenica 10 marzo 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova sarà una sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A. Classica sfida tra salvezza ed Europa, quando le giornata da disputare iniziano a diminuire e il margine di errore si riduce. Vale per il Genoa che contro il Verona ha subito la prima sconfitta dell’era Blessin, restando fedele alla linea di segnare e subire pochissimi gol.

Vale anche per la Lazio, al momento sesta a -2 dalla Roma quinta, ma con alle spalle Atalanta e Fiorentina che devono entrambe recuperare una partita. Dopo la pesante sconfitta nel derby i biancazzurri hanno rialzato la testa nel match interno col Sassuolo, vinto con i gol di Lazzari e Milinkovic-Savic. All’andata tris laziale sui Grifoni, nella scorsa stagione il 3 gennaio 2021 pareggio per 1-1 tra le due squadre nell’ultimo precedente disputato a Marassi.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Genoa Lazio, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Alexander Blessin schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Lazio al Ferraris di Genova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.











