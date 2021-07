DIRETTA/ Genoa Mainz video streaming tv: parla Valon Behrami (amichevole)

DIRETTA GENOA MAINZ: PARLA BEHRAMI

Mentre stiamo aspettando la diretta di Genoa Mainz, interessante amichevole internazionale per il Grifone di Davide Ballardini, dobbiamo parlare di uno dei veterani del gruppo rossoblù. In molti pensavano che l’avventura di Valon Behrami al Genoa si fosse conclusa lo scorso 30 giugno con la scadenza del precedente contratto, invece il centrocampista svizzero è ancora a disposizione dell’allenatore del Genoa, Davide Ballardini. Lo stesso Behrami forse pensava diversamente, stando a quanto ha dichiarato recentemente a La Gazzetta dello Sport: “Non me lo sarei aspettato, così come non avrei mai creduto di finire così tardi la mia carriera. Il Genoa a 36 anni mi ha ridato nuovi stimoli: neppure in sogno avrei pensato a un finale di questo tipo”. Valon Behrami, poi, ha parlato anche del rapporto speciale nato con il tecnico rossoblu Davide Ballardini, sicuramente uno dei motivi alla base del rinnovo: “C’è un legame con il mister che va oltre le scelte tecniche. Grazie a Ballardini ho imparato a capire che si può avere valore in un gruppo per se non giochi”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GENOA MAINZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Mainz sarà trasmessa su Sky Sport Football, canale 203 della piattaforma satellitare Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA GENOA MAINZ: ALTRA SFIDA INTERNAZIONALE

Genoa Mainz, in diretta sabato 31 luglio 2021 alle ore 17.30 presso la Mewa Arena di Mainz, sarà una sfida amichevole che rappresenterà un test internazionale per i Grifoni in preparazione del nuovo campionato di Serie A. La squadra allenata da Davide Ballardini, confermato sulla panchina dei Grifoni, nella prima amichevole stagionale ha battuto lo Stubai per 0-5 con la tripletta di Bianchi e le reti di Favilli e Shomurodov, successivamente il 21 luglio ha battuto il Wacker Innsbruck per 4-1. L’obiettivo stagionale sarà sempre una salvezza tranquilla, così come successo nell’annata appena conclusa. Il Mainz è pronto all’esordio in Bundesliga nel weekend di Ferragosto e nell’ultima amichevole disputata ha battuto di misura per 1-0 contro il Gaziantepspor, formazione turca. Il Genoa sul mercato sta per chiudere la cessione di Shomudorov alla Roma, mossa che potrebbe portare i rossoblu, con i circa 20 milioni di euro incassati per l’uzbeko, ad accelerare alcune operazioni di mercato, in primis quella del portiere con Sirigu che potrebbe presto diventare l’erede di Perin.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MAINZ

Le probabili formazioni di Genoa Mainz, match che andrà in scena alla Mewa Arena di Mainz. Per il Genoa, Davide Ballardini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marchetti; Bani, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Melegoni, Rovella, Czyborra; Agudelo; Favilli, Destro. Risponderà il Mainz allenato da Bo Svensson con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Zentner; St. Juste, Nemeth, Meier; Widmer, Kohr, Nebel, Brosinski; Barreiro; Boetius, Szalai.



