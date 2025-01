DIRETTA GENOA MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sono cinque i precedenti della diretta Genoa Monza Primavera che sta per prendere il via: i primi due di questi sono andati in scena nel campionato Primavera 2 due stagioni fa, e il numero è dispari perché nel settembre 2023 le due squadre si erano incrociate nel terzo turno di Coppa Italia, un bel 3-2 a favore del Genoa che sette mesi dopo ha confermato quel successo vincendo anche la partita di campionato, terminata 1-0 in casa del Grifone grazie al gol di Christos Papadopoulos. In termini generali il Monza non ha mai battuto il Genoa: solo una volta è riuscito a fare punti, in un pirotecnico 3-3 del settembre 2023.

In quell’occasione i brianzoli erano sul loro campo, questo ci dice che in Liguria ha sempre vinto la squadra rossoblu: il primo successo, appunto nel campionato di seconda divisione, risale al dicembre 2022 e a sigillare i tre punti aveva pensato il gol messo a segno da Gabriele Calvani. Lo storico di questa partita sorride ampiamente alla squadra che oggi ospita la sfida, ma le sorprese nel campionato Primavera 1 sono sempre dietro l’angolo e allora non sappiamo davvero cosa aspettarci: ci tocca solo metterci comodi e lasciare che a parlare siano le due squadre che stanno per affrontarsi, con la diretta Genoa Monza Primavera che ci fa compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA GENOA MONZA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

La diretta Genoa Monza Primavera si vedrà come tutte le gare di campionato su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Stesso identico discordo per quanto riguarda la diretta streaming tra sito web e applicazione.

RISCATTO O CONTINUITÀ?

Due squadre reduci da momenti completamente opposti nella diretta Genoa Monza Primavera. La gara si giocherà sabato 4 gennaio alle ore 15:00, valevole per la 18esima giornata di campionato. Sarà un match che dirà tanto sull’inizio dell’anno di queste due squadre. I rossoblu hanno vinto tre delle ultime cinque giornate, a partire dal pesantissimo 3-1 inflitto all’Inter fino al 4-0 importante in quel di Verona. L’altro successo. arrivato con il Lecce mentre gli altri due incontri sono terminati 1-1 al Cesena e la sconfitta per 1-0 all’Empoli.

Il Monza invece sta crollando nelle ultime giornate. Infatti dal 14 dicembre, i brianzoli non sono più riusciti a collezionare nemmeno un punto tra il 3-0 incassato dall’Empoli, il 2-1 in casa della Cremonese e il 2-0 dal Milan.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA MONZA PRIMAVERA

Il Genoa giocherà con il 4-3-1-2 classico formato da Lysionok in porta, protetto da Deseri, Barbini, Klisys e Contarini. A centrocampo ci sarà il tridente composto da Rossi, Kasa e Arboscello. Carbone agirà dietro a Ghirardello-Dorgu.

Il Monza invece risponde con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Ciardi, difesa a tre formata da Domanico, Azarovs e Crasta a chiudere il reparto. Agiranno da esterni Bagnaschi e Capolupo mentre De Bonis, Lupinetti e Berretta. In attacco Zanaboni e Longhi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GENOA MONZA PRIMAVERA

A partire favorita per questa sfida sarà il Genoa a 1.52 con il segno X del pareggio a 4.35. Il 2 fisso invece è messo a lavagna a 4.95. Ci si aspetta una gara ricca di reti poiché il Gol è offerto a 1.62 con il No Gol fissato a 2.25.