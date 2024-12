DIRETTA GENOA EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Andiamo a vivere insieme la diretta Genoa Empoli Primavera, prima però diamo uno sguardo ai precedenti tra queste due squadre con un quadro che racconta di quattro vittorie del Grifone nelle ultime dieci, a fronte di tre successi toscani e di conseguenza tre pareggi. A dire il vero però sarebbero quattro le gare terminate in parità: nel settembre 2019 infatti finì 2-2 ma era il primo turno di Coppa Italia Primavera, dunque si andò ai supplementari dove il Genoa schizzò sul 4-2 in sei minuti ma si fece clamorosamente riprendere, salvo poi spuntarla ai rigori.

Da segnalare anche che nel giugno 2019 questa partita fu il playout per evitare la retrocessione: in Liguria fu 1-1 con i gol di Nermin Karic e Dmitrijs Zelenkovs, in Toscana l’Empoli vinse e condannò il Genoa al campionato 2. Inoltre da citare un quarto di finale in Coppa Italia, nel 2021 con vittoria del Genoa grazie ai gol di Jacopo Turchet e Michele Besaggio, e la rete decisiva di Danilo Ventola, sempre a favore del Grifone, due anni prima negli ottavi del Torneo di Viareggio. Insomma, dati di cui parlare li abbiamo ma adesso è davvero tempo di osservare il campo per la partita di oggi: accomodiamoci, la diretta Genoa Empoli Primavera prende finalmente il via! (agg. di Claudio Franceschini)

GENOA EMPOLI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

L’orario di inizio della partita, le ore 15.00, non è forse il massimo, essendo oggi mercoledì e molti dei tifosi si troveranno chi al lavoro e chi a scuola: però i tifosi più fortunati che si troveranno davanti alla televisione potranno assistere alla diretta Genoa Empoli Primavera su SportItalia (canale 60 del digitale terrestre), chi invece si troverà fuori casa potrà guardare la diretta streaming video sull’app.

GRIFONE IMBATTUTO DA QUATTRO PARTITE

Turno infrasettimanale per il campionato Primavera che manda in campo la diretta Genoa Empoli Primavera per la sedicesima giornata. Ad affrontarsi sono due squadre in cerca dei tre punti per centrare i loro rispettivi obiettivi stagionali. Il Genoa di Sbravati non perde da quattro partite ed è reduce dal 2 a 1 in casa contro il Lecce che li ha portati in ottava posizione ad un punto dai playoff. Meno bene l’Empoli che è quindicesimo in classifica con due punti di vantaggio sulla zona playout grazie alla vittoria contro il Monza nell’ultima giornata.

GENOA EMPOLI PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Genoa di Sbravati scenderà in campo con un 4-2-3-1 con Ghirardello unica punta sostenuto da una trequarti formata da Fazio, Romano e Dorgu. In difesa toccherà a Barbini e e Arata davanti alla porta di Lysionok.

Difesa a tre, invece, per l’Empoli di Birindelli con Moray, Falcusan e Bembista davanti alla porta di Perisan. Olivieri e El Biache saranno i due esterni di centrocampo mentre i due attaccanti saranno Konate e Campaniello.

GENOA EMPOLI PRIMAVERA, LE QUOTE

Scartabellando tra le quote dei bookmaker in merito alla diretta Genoa Empoli Primavera scopriamo che il vantaggio nel pronostico sorride al Grifone: ce lo dice Betsson e il segno 1 per la sua vittoria, che ha una quota corrispondente a 1,70 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo, per contro i segno 2 che va a identificare il successo dell’Empoli porta in dote una vincita che ammonta a 4,05 volte la vostra giocata, infine siamo a 3,65 volte la posta in palio per l’ipotesi del pareggio, ovviamente regolata dal segno X.