DIRETTA MONZA MILAN PRIMAVERA, ROSSONERI ALTALENANTI

Quasi il doppio dei punti di differenza in questo incontro del massimo campionato giovanile nazionale. La diretta Monza Milan Primavera, in programma sabato 21 dicembre 2024 alle ore 13:00, vedrà di fatto un derby tutto lombardo. I biancorossi si erano messi alle spalle un periodo di cinque sfide consecutive senza vittorie grazie al successo contro l’Udinese per 2-1. È stato però solo un abbaglio poiché i due match successivi sono terminati 3-0 e 2-1 rispettivamente per Empoli e Cremonese.

Il Milan invece sta vivendo un periodo altalenante. Curioso vedere che il pareggio manca dal 27 settembre col Cesena, per il resto un sali e scendi che assomiglia molto ad un montagna russa: le ultime gare sono state la sconfitta con la Juventus e la vittoria contro il Sassuolo.

DOVE VEDERE DIRETTA MONZA MILAN PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta Monza Milan Primavera? Allora ci sono buone notizie per tutti poiché la gara sarà trasmessa gratuitamente e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La diretta streaming invece sarà sull’app o sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI MONZA MILAN PRIMAVERA

I brianzoli si schiereranno con l’assetto tattico 3-5-2 con Ciardi in porta, difeso da Domanico, Azarovs e Crasta. A centrocampo Bagnaschi, De Bonis, Lupetti, Berretta e Capolupo. Davanti Zanaboni e Longhi. La risposta del Milan arriva con un più classico 4-3-3. Tra i pali Longoni, protetto dal quartetto Bakoune, Paloschi, Dutu e Perera. Comotto e Sala le due mezzali ai lati di Eletu. In attacco tridente importante con Perrucci, Siman e Ibrahimovic.

MONZA MILAN PRIMAVERA, LE QUOTE

La diretta Monza Milan Primavera è una partita da veri intenditori per chi ama le scommesse. I bookmakers danno favorita la squadra ospite a 1.58 mentre la sconfitta dei rossoneri e dunque la vittoria brianzola si trovare a 4. Segno X leggermente più basso a 3.75.

L’Over 2.5 è quotato a 1.51 mentre l’Under lo si può giocare a 2.35. Gol e No Gol a 1.57 e 2.12.